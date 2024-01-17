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“لا علاقة لنا بإسرائيل”.. سفن ترفع “عبارة المرور” التي اعتمدها الحوثي (فيديو)

بقلم
"لا علاقة لنا بإسرائيل".. سفن ترفع "عبارة المرور" التي اعتمدها جماعة الحوثيين

وطن – أفادت وسائل إعلام عربية وغربية أن إحدى سفن الملاحة قبالة سواحل جيبوتي، وضعت في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها عبارة “لا علاقة لنا بإسرائيل”، لتجنب استهدافها من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية أثناء عبورها في البحر الأحمر.

وتهاجم جماعة الحوثي اليمنية السفن التجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ نوفمبر الماضي، فيما يقولون إنه حصار ذاتي مفروض على إسرائيل عبر الشحن في البحر الأحمر بسبب الحرب الإسرائيلية والحصار على غزة.

ووفق تقرير لقناة “الجزيرة” أظهر موقع تتبع الملاحة الدولية قيام سفينة حاويات تدعى “كوتا رحمت” تحمل علم سنغافورة وأخرى ناقلة نفط تحمل علم بنما، بكتابة هذه العبارة “لا علاقة لنا بإسرائيل” قبل إبحارهما من المياه الإقليمية الجيبوتية ثم مضيق باب المندب.


وفي 7 يناير، أصدر محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة المدعومة من إيران، تحذيراً بأن أي سفينة تمر عبر البحر الأحمر يجب أن تستخدم عبارة “ليس لدينا علاقة مع إسرائيل” على أنظمة تحديد الهوية الخاصة بها.

تجنب باب المندب

وأصدر التحالف البحري الدولي الذي تتزعمه أمريكا ضد الحوثيين، نداء للسفن لتجنب باب المندب بأي ثمن خلال ذروة الهجمات على السفن، لكن بعض السفن استمرت في استخدام هذا الطريق التجاري الرئيسي.


وللحد من التهديد بالهجوم، إما قاموا بإيقاف تشغيل أنظمة تحديد الهوية الخاصة بهم أو استخدموا عبارات تنأى بأنفسهم عن إسرائيل.

هذا، إلى جانب رفض بعض شركات التأمين تغطية السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن لم يكن لها تأثير يذكر على الجماعة.

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