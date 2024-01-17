حدث نادر في تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. أمر لم يحدث من قبل

وطن – صدر أمر أميري في الكويت، يفيد بتشكيل أول حكومة في عهد الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وكان الأمير الكويتي، قد كلف قبل أسبوعين، الشيخ محمد صباح السالم الصباح بتشكيل حكومة.

الحكومة الكويتية الجديدة

وضم التشكيل الحكومي الجديد، تعيين، الشيخ فهد اليوسف نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، ووزيرا للداخلية بالوكالة.

وعيّن عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، فيما عاد منصب الإعلام والثقافة إلى عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري.

كما تضمَّن التشكيل الجديد، أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، وفراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة

ويتولى منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أنور علي عبد الله المضف، وسالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.

وعادت حقيبة شؤون مجلس الأمة والشباب والاتصالات، إلى داود سليمان عبد الرسول معرفي. أما عادل محمد عبد الله العدواني، عين وزيرا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

ونصب عبد الله حمد عبد الله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة. وفيصل سعيد نافل الغريب وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وعينت نورة محمد خالد المشعان وزيرة للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.

سابقة في التشكيل الحكومي

الأمر اللافت في الحكومة الجديدة، كان تعيين عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية.

فهذه هي المرة الأولى التي يعود فيها هذا المنصب المهم، إلى شخص من خارج العائلة الحاكمة.

أزمات معتادة في الكويت

واعتادت الكويت أن تشهد في السنوات الأخيرة، أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة الذي تم حله مرات عدة.

وبحسب تقارير، ففي الأغلب يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.