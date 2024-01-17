الرئيسية » الهدهد » حدث نادر في تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. أمر لم يحدث من قبل

حدث نادر في تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. أمر لم يحدث من قبل

بقلم
الشيخ محمد صباح السالم الصباح

وطن – صدر أمر أميري في الكويت، يفيد بتشكيل أول حكومة في عهد الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وكان الأمير الكويتي، قد كلف قبل أسبوعين، الشيخ محمد صباح السالم الصباح بتشكيل حكومة.

الحكومة الكويتية الجديدة

وضم التشكيل الحكومي الجديد، تعيين، الشيخ فهد اليوسف نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، ووزيرا للداخلية بالوكالة.

وعيّن عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، فيما عاد منصب الإعلام والثقافة إلى عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري.

تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة
تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

كما تضمَّن التشكيل الجديد، أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، وفراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة

ويتولى منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أنور علي عبد الله المضف، وسالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.

وعادت حقيبة شؤون مجلس الأمة والشباب والاتصالات، إلى داود سليمان عبد الرسول معرفي. أما عادل محمد عبد الله العدواني، عين وزيرا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

ونصب عبد الله حمد عبد الله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة. وفيصل سعيد نافل الغريب وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وعينت نورة محمد خالد المشعان وزيرة للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.

الحكومة الكويتية الجديدة
تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة

سابقة في التشكيل الحكومي

الأمر اللافت في الحكومة الجديدة، كان تعيين عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية.

فهذه هي المرة الأولى التي يعود فيها هذا المنصب المهم، إلى شخص من خارج العائلة الحاكمة.

أزمات معتادة في الكويت

واعتادت الكويت أن تشهد في السنوات الأخيرة، أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة الذي تم حله مرات عدة.

وبحسب تقارير، ففي الأغلب يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

قد يعجبك أيضاً

قذائف ألمانية لإسرائيل

دعمًا لإبادة غزة.. آلاف القذائف الألمانية في طريقها إلى إسرائيل في صفقة سرية

الشيخ محمد صباح السالم الصباح

حدث نادر في تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. أمر لم يحدث من قبل

سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يثير جدلاً

إنجاب طفل .. هل هو سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي الحقيقي!

مشهد تمثيلي لاعتقالات غزة أمام البيت الأبيض

مشهد تمثيلي تاريخي أمام البيت الأبيض يحاكي اعتقال إسرائيل لمواطني غزة وتعريتهم

شهداء مخيم بلاطة

مجزرة إسرائيلية في مخيم بلاطة.. قصف مسيّر على سيارة واحتجاز جثامين الشهداء

احتجاجات ضد الحرب على غزة في تل أبيب

احتجاجات ضد الحرب على غزة تجتاح تل أبيب والشرطة تقمعها.. ماذا حدث في عاصمة إسرائيل الاقتصادية؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior