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ليست المرة الأولى.. تفاصيل إصابة أحد كوادر الجيش الأردني في قطاع غزة

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المستشفى الميداني الأردني في غزة

وطن – أعلن الجيش الأردني، إصابة أحد كوادره العاملة بمستشفاه الميداني الثاني في قطاع غزة، إثر اشتباكات وقصف في محيطه، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وفي بيان له، حمَّل الجيش الأردني إسرائيل المسؤولية الكاملة حول سلامة الكوادر العاملة في المستشفى التي قال إنها تقوم بواجبها الإنساني.

وذكر البيان، أن أحد الكوادر العاملة بالمستشفى الميداني الأردني الخاص في خان يونس جنوب قطاع غزة، تعرض للإصابة خلال الساعات الماضية نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى.

وأضاف أن حالة المصاب الذي جُرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة، وسيجلى جواً إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم بتوجيهات ملكية.

إصابة سابقة للجيش الأردني

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي الثامن من يناير / كانون الثاني أعلن الجيش الأردني، إصابة أحد جنوده بالمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعيار ناري مجهول المصدر ، مؤكدا أن حالته العامة مستقرة.

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وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني في بيان، إن الرقيب شريف جهاد محمد العياصرة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 خان يونس جنوبي قطاع غزة، أُصيب بعيار ناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن أثناء أداء مهامه الإنسانية في المستشفى.

وأضاف أنه تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصاب، وسيتم إجراء عملية استئصال للمعدن واستكشاف للشرايين والأعصاب وحالته العامة مستقرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني أنه لا توجد أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير، وأن الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وتأدية واجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.

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