مرافعة أحرجت السيسي.. “اتهامات إسرائيل لمصر أمام العدل الدولية” تثير تفاعلا

وطن – أثيرت حالة واسعة من التفاعل بعد تصريحات الفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، التي تضمنت اتهامًا لمصر بأنها تشارك في الحصار المفروض على قطاع غزة، وهو ما نفته القاهرة.

وخلال جلسة مرافعة فريق الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، قال المحامي كريستوفر ستاكر إن مصر هي المسؤولة عن معبر رفح، وبإمكانها إدخال المساعدات، وهي التي تتحمل تفاقم الأوضاع في غزة.

وزعم خلال مرافعته أمام المحكمة أن إسرائيل لم تمنع دخول المساعدات، وأن مصر كان بإمكانها إدخال المساعدات إلى غزة من اليوم الأول للحرب.

تفاعل واسع

أثارت هذه التصريحات الإسرائيلية تفاعلا واسعا، فقال الإعلامي والصحفي الفلسطيني نظام المهداوي رئيس تحرير صحيفة (وطن)، مخاطبا السيسي: “لو كنت راجل رد على أكاذيب الصهاينة.. ها هم يصرحون للعالم أنه معبر مصري فلسطيني.. اثبت كذبهم وارسل أطنان المساعدات المكومة في العريش.. أخرج آلاف الجرحى وهناك الكثير من الدول المستعدة لعلاجهم… وفر جهد لجانك وذبابة واثبت أنك الصادق الأمين”.

لو كنت راجل رد على أكاذيب الصهاينة

ها هم يصرحون للعالم أنه معبر مصري فلسطيني اثبت كذبهم وارسل أطنان المساعدات المكومة في العريش

اخرج آلاف الجرحى وهناك الكثير من الدول المستعدة لعلاجهم. وفر جهد لجانك وذبابة واثبت انك الصادق الأمين#السيسي_الصهيوني_لا_يمثلني #السيسي_خاين_وعميل… pic.twitter.com/X0IR0epcTB — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) January 12, 2024

وكتب في منشور آخر: “استنفرت لجان السيسي في نفي المنطق والأساس الذي تحدث فيه الكثيرون منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى.. قانونيا معبر رفح معبر مصري فلسطيني ومن يغلقه ومن رضخ لإرادة الصهاينة هو الانقلابي السيسي”.

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وأضاف: “لم نكن بحاجة إلى شهادة الصهاينة في هذا الشأن لكن من حاصر ومنع المساعدات ومنع اسعاف الجرحى في غزة هو من الصهاينة أنفسهم وفضحه أمام الملأ يظهر قيمته عندهم”.

استنفرت لجان #السيسي في نفي المنطق والأساس الذي تحدث فيه الكثيرون منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى. قانونيا #معبر_رفح معبر مصري فلسطيني ومن يغلقه ومن رضخ لإرادة الصهاينة هو الانقلابي السيسي. لم نكن بحاجة إلى شهادة الصهاينة في هذا الشأن لكن من حاصر ومنع المساعدات ومنع اسعاف الجرحى… pic.twitter.com/5EjJu1hj5I — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) January 12, 2024

وقال الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش: “هذا الفيديو هو فضيحة كبرى ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي، إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة.. الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري “.

هذا الفيديو هو فضيحة كبرى ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري

#TheHague pic.twitter.com/6oHKp0FSRq — Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 12, 2024

وكتب الناشط القطري الشهير “بوغانم”: “طالما قلنا وكررنا .. السيسي تم اصطناعه لحماية أمن أسرائيل”.

طالما قلنا وكررنا ..

السيسي تم اصطناعه لحماية أمن أسرائيل .. https://t.co/SDS70SuDsL pic.twitter.com/YzRqVQXbE7 — بوغانم (@bughaniiim) January 12, 2024

وقال الناشط الحقوقي حسام بهجت: “لا يوجد عاقل يصدق رواية إسرائيل أن مصر من تمنع المساعدات المكدسة من المعبر للعريش لكن: أين التصعيد الديلوماسي بعد ٣ شهور من فشل التوسل والنداءات؟ كيف نستغل تصريح إسرائيل اليوم أن العبور من مصر لغزة تحت سيادتنا؟ بين التواطؤ أو الحرب يوجد خيار ثالث اسمه التصعيد وإلا فنحن شركاء”.

لا يوجد عاقل يصدق رواية إسرائيل أن مصر من تمنع المساعدات المكدسة من المعبر للعريش لكن:

أين التصعيد الديلوماسي بعد ٣ شهور من فشل التوسل والنداءات؟

كيف نستغل تصريح إسرائيل اليوم أن العبور من مصر لغزة تحت سيادتنا؟

بين التواطؤ أو الحرب يوجد خيار ثالث اسمه التصعيد

وإلا فنحن شركاء https://t.co/RDIXJISY4G — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) January 12, 2024

وتفاعل المذيع حسام يحيى قائلا: “مصر دائما تتحجج في عدم فتحها معبر رفح بأنه خاضع جزئيًا لإسرائيل وأنها لا تستطيع إدخال مساعدات دون إذنها، إسرائيل رفعت ورقة التوت عن عورة المسؤولين المصريين وقالت إن المعبر يقع تحت سيطرة مصر بالكامل.. أبسط رد مصري لنفي الاتهام يكون بفتح المعبر بشكل تام أمام المساعدات ونقل الجرحى”.

مصر دائما تتحجج في عدم فتحها معبر رفح بأنه خاضع جزئيًا لإسرائيل وأنها لا تستطيع إدخال مساعدات دون إذنها، إسرائيل رفعت ورقة التوت عن عورة المسؤولين المصريين وقالت إن المعبر يقع تحت سيطرة مصر بالكامل.

أبسط رد مصري لنفي الاتهام يكون بفتح المعبر بشكل تام أمام المساعدات ونقل الجرحى. — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) January 12, 2024

وكانت مصر قد نفت الرواية الإسرائيلية، ووجهت اتهامات لدولة الاحتلال بأنها هي التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.