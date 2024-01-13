عَمى وشلل وبتر أطراف.. حصيلة ضخمة وغير معلنة لمعاقي جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر

وطن – في مؤشر على حجم الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعارك البرية بقطاع غزة، كشف موقع “والا” عن إحصائية ضخمة للجنود المصابية بالإعاقة.

وأفاد الموقع، بإصابة أربعة آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.

وقال إن عملية طوفان الأقصى التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي قاد إسرائيل إلى حرب لم تشهدها سابقا من حيث عدد الجنود الجرحى، لكن الأهم من ذلك أن الإصابات خطيرة للغاية.

ووفق الموقع، فإن جيش الاحتلال لا يقدم جميع بيانات الجرحى للجمهور، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معنويات الناس.

وأوضح أنّه حاليا تم الاعتراف بإصابة حوالي 4 آلاف جندي بإعاقات وفقا للتصنيف 3، ويعني أنه يحق لهم الحصول على جميع العلاجات والحقوق التي يتمتع بها شخص معاق في الجيش الإسرائيلي، دون أن يتم الاعتراف بهم رسميا على هذا النحو.

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كما أفاد بأنه يتم دفع رواتب للجنود المصابين وعلاجهم حتى دون الحاجة إلى إثبات أي شيء، وقال إن عملية إعادة تأهيلهم ستبدأ في أقرب وقت لإعادتهم إلى الحياة الطبيعية.

يأتي هذا فيما نقل الموقع عن رئيس منظمة المعاقين في الجيش الإسرائيلي عيدان كاليمان قوله: “مقابل كل مختص علاج طبيعي عملنا معه نطلب الآن 4 لتغطية حجم الجرحى، والأمر نفسه بالنسبة لجميع المهن العلاجية الأخرى”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى مضاعفة قوتنا 3 مرات دفعة واحدة لصالح جنودنا، ومستعدون لمواجهة هذا التحدي، لقد كنت في النظام لمدة 30 عاما، لم يسبق لي أن واجهت مثل هذا العدد من الجرحى، وحالتهم خطيرة للغاية”.

وأشار في الوقت نفسه إلى وجود العديد من الجرحى الذين بترت أطرافهم والذين أصيبوا بالعمى والشلل.