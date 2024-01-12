الرئيسية » الهدهد » لقطة عفوية للسلطان هيثم بن طارق مع ابنه في وسط البحر (شاهد)

لقطة عفوية للسلطان هيثم بن طارق مع ابنه في وسط البحر (شاهد)

بقلم
سلطان عمان برفقة ولي العهد ذي يزن بن هيثم على متن يخت سلطاني فاخر

وطن – تداول عمانيون صورة عفوية ومميزة لسلطان بلادهمِ هيثم بن طارق، ونجله ولي العهد ذي يزن بن هيثم، داخل يخت سلطاني فاخر وسط البحر.

ولفت نشطاء إلى أنه ربما يكون اليخت الظاهر بالصورة هو يخت “فلك السلامة” الفاخر الذي شيد من قبل شركة ماريوتي لبناء اليخوت الإيطالية.

وظهر في الصورة التي نشرتها صفحة “Royal Oman Family” التوثيقية للأسرة المالكة في سلطنة عُمان، السلطان هيثم وهو يقف إلى جانب ابنه ذي يزن، ولي العهد العماني.

سلطان عمان رفقة ولي العهد في وسط البحر

وارتدى هيثم بن طارق ملابس رياضية عبارة عن قميص أخضر من ماركة لاغوست، وبنطال أبيض ووضع قبعة رياضية.

فيما بدا نجل السلطان ولي العهد ذي يزن بن هيثم، مرتدياً قميصاً رياضياً أبيض اللون وبنطال جينز أزرق، وارتدى بدوره قبعة “بيسبول”.

وتشير السيرة الذاتية لذي يزن، إلى أنه أكبر أبناء السلطان هيثم. وهو من مواليد عام 1990، عين بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، في أول تشكيل وزاري يجريه السلطان هيثم بن طارق في 18 أغسطس 2020.

وقرر سلطان عُمان هيثم بن طارق، في 12/1/2021 اختيار نجله الأكبر “ذي يزن” وليا للعهد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تعديلات في الدستور بهدف التوصل إلى آلية سلسة لانتقال الحكم.

السلطان هيثم يقود سيارته رفقة زوجته

والأربعاء، احتفى عمانيون على وسائل التواصل بظهور السلطان هيثم، وزوجته السيدة عهد البوسعيدية في مدينة صحار.

ووثقت صور متداولة لحظة وصول السلطان العماني إلى المدينة المشار إليها، وهو يقود السيارة بنفسه وإلى جانبه زوجته سيدة عمان الأولى عهد بنت عبدالله “السيدة الجليلية”.

قد يعجبك أيضاً

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار والقنوات المفتوحة الناقلة

سلطان عمان برفقة ولي العهد ذي يزن بن هيثم على متن يخت سلطاني فاخر

لقطة عفوية للسلطان هيثم بن طارق مع ابنه في وسط البحر (شاهد)

إعلام إسرائيل يتغنى بدحلان ويدعمه رئيسا للسلطة الفلسطينية

“الشخص المناسب”.. إعلام إسرائيل يتغنى بدحلان ويدعمه رئيسا للسلطة

صحيفة روسية تتهم السعودية بالتسبب في انهيار أسعار النفط العالمية

صحيفة روسية تتهم السعودية بالتسبب في انهيار أسعار النفط العالمية

شبح في غابة هاواي

صورة مخيفة ومحيّرة .. شبح يظهر لسيدة خلال ركضها في غابة! (شاهد)

حفل افتتاح كأس آسيا 2024 قطر

فلسطين الجريحة حاضرة بقوة في افتتاح كأس آسيا 2024 قطر (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior