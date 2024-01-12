لقطة عفوية للسلطان هيثم بن طارق مع ابنه في وسط البحر (شاهد)

وطن – تداول عمانيون صورة عفوية ومميزة لسلطان بلادهمِ هيثم بن طارق، ونجله ولي العهد ذي يزن بن هيثم، داخل يخت سلطاني فاخر وسط البحر.
ولفت نشطاء إلى أنه ربما يكون اليخت الظاهر بالصورة هو يخت “فلك السلامة” الفاخر الذي شيد من قبل شركة ماريوتي لبناء اليخوت الإيطالية.
وظهر في الصورة التي نشرتها صفحة “Royal Oman Family” التوثيقية للأسرة المالكة في سلطنة عُمان، السلطان هيثم وهو يقف إلى جانب ابنه ذي يزن، ولي العهد العماني.
📸 | حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم و سمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم -حفظهما الله ورعاهما- pic.twitter.com/gd6FMW34lJ
— Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) January 11, 2024
سلطان عمان رفقة ولي العهد في وسط البحر
وارتدى هيثم بن طارق ملابس رياضية عبارة عن قميص أخضر من ماركة لاغوست، وبنطال أبيض ووضع قبعة رياضية.
فيما بدا نجل السلطان ولي العهد ذي يزن بن هيثم، مرتدياً قميصاً رياضياً أبيض اللون وبنطال جينز أزرق، وارتدى بدوره قبعة “بيسبول”.
وتشير السيرة الذاتية لذي يزن، إلى أنه أكبر أبناء السلطان هيثم. وهو من مواليد عام 1990، عين بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، في أول تشكيل وزاري يجريه السلطان هيثم بن طارق في 18 أغسطس 2020.
وقرر سلطان عُمان هيثم بن طارق، في 12/1/2021 اختيار نجله الأكبر “ذي يزن” وليا للعهد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تعديلات في الدستور بهدف التوصل إلى آلية سلسة لانتقال الحكم.
السلطان هيثم يقود سيارته رفقة زوجته
والأربعاء، احتفى عمانيون على وسائل التواصل بظهور السلطان هيثم، وزوجته السيدة عهد البوسعيدية في مدينة صحار.
ووثقت صور متداولة لحظة وصول السلطان العماني إلى المدينة المشار إليها، وهو يقود السيارة بنفسه وإلى جانبه زوجته سيدة عمان الأولى عهد بنت عبدالله “السيدة الجليلية”.