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فلسطين الجريحة حاضرة بقوة في افتتاح كأس آسيا 2024 قطر (شاهد)

بقلم
حفل افتتاح كأس آسيا 2024 قطر

وطن- شهدت افتتاح بطولة كأس آسيا 2024 قطر، بنسختها ال18 على ملعب ( استاد لوسيل)، حضور فلسطين الجريحة إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال98 على التوالي.

وكان من بين أبرز فقرات افتتاح نسخة بطولة كأس أمم آسيا 2024، منح كابتن المنتخب القطري لكرة القدم حسن الهيدوس، قسم البطولة الآسيوية إلى الكابتن مصعب البطاط قائد المنتخب الفلسطيني (الفدائي) ولاعب نادي شباب الظاهرية.

وجاءت هذه المبادرة من دولة قطر المستضيفة للبطولة الآسيوية كدعم ومساندة للقضية الفلسطينية العادلة، التي  تتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ونزوح قسري في غزة ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى يومنا هذا.

وتفاعلت الجماهير الحاضرين حفل افتتاح بطولة كأس آسيا 2024 داخل المدرجات، مع الفقرات الملفتة للأنظار في مساندة ودعم القضية الفلسطينية.

افتتاح كأس آسيا 2024 قطر
مراسم افتتاح كأس آسيا 2024 قطر
فلسطين حاضرة في افتتاح كأس آسيا 2024 قطر

كما  وأدى مجموعة من الفنيات وهم يرتدون الثوب الفلسطيني الأصيل فقرة استعراضية مع أغنية حزينة، لتوصيل رسالة إلى العالم بالمعاناة التي تمر بها القضية الفلسطينية في افتتاح البطولة الآسيوية لكرة القدم من على أرض ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة.

وستكون مباراة افتتاح بطولة كأس آسيا 2024 قطر، بين صاحب الأرض العنابي القطري ونظيره الشقيق لبنان، الجمعة، في أولى مباريات دور مجموعات البطولة الآسيوية على استاد لوسيل الذي يتسع لنحو 88 ألف متفرج.

حسن الهيدوس ومصعب البطاط
منح قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس قسم البطولة للكابتن مصعب البطاط قائد المنتخب الفلسطيني
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وتنطلق في العاصمة القطرية الدوحة منافسات بطولة كأس آسيا 2024 قطر، خلال الفترة ما بين 12 من شهر يناير الجاري وحتى ال10 من شهر فبراير القادم.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والتطهير العرقي على قطاع غزة والاقتحامات المتكرر لآلياته في مدن وقرى الضفة الغربية على مدار الوقت، مع استمرار الصمت والتأييد الدولي والتخاذل العربي على ما يحدث هناك.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1900 مجزرة بحق المدنيين الأبرياء في غزة، من خلال قصف المنازل والأحياء السكنية المكتظة والمدارس التي تأوي النازحين والمشافي على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

افتتاح كأس آسيا 2024
حفل افتتاح كأس آسيا 2024 قطر

وارتقى أكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب نحو 60 ألف ويزيد جريح. فيما لا يزال أكثر من 8 ألاف في عتاد المفقودين تحت ركام أنقاض المنازل المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة حتى الساعة. وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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