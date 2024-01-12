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رسالة طفل يمني لأمريكا وإسرائيل وحكام العرب تلقى تفاعلا (فيديو)

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رسالة طفل يمني لأمريكا وإسرائيل وحكام العرب تلقى تفاعلا

وطن – وجه طفل يمني في مقطع مصور نشرته قناة “الميادين” رسالة للاحتلال الإسرائيلي وللولايات المتحدة وحكام العرب، الذين وصفهم بالخانعين عن نصرة غزة.

كما خاطب الفلسطينيين وسكان القطاع الفلسطيني المحاصر الذي يتعرض لحرب وحشية إسرائيلية منذ ما يقارب أن يصل لنحو 100 يوم.

وقال الطفل في بداية الفيديو: “أقدم العزاء والمواساة لإخواننا أطفال فلسطين المحتلة وغزة الأبية في فقدان آبائهم وأمهاتهم ونشاطرهم أحزانهم وآلامهم وأوجاعهم”.


وأضاف: “نؤكد أن جرائم العدو الصهيوني بحقكم لن تمر مرور الكرام وسنأخذ بثاركم ونجرع قاتليكم أمر العذاب وأشد تنكيل فأنتم لستم وحدكم”.

فتى يمني للحكام العرب: “هل خرست ألسنتكم؟”

وتابع الطفل اليمني في الفيديو المتداول: “أما العالم الصامت وحكام العرب الخانعين الذي يتغنون بحقوق الطفل واتهموا أنصار الله بتجنيد الأطفال كذباً وزوراً أقول لهم: “أين إنسانيتكم وغيرتكم لما يحصل اليوم لأطفال غزة واليمن من مجازر مروعة”.

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وتساءل الفتى في المقطع مخاطباً العرب: “ما بالكم أخرست ألسنتكم؟ وصمت آذانكم وعمت أعينكم أم أصحبتكم نعالاً على هيئة البشر؟”.

أما عدونا العقائدي والتاريخي أمريكا وإسرائيل أقول لهم: “لقد ولدنا رجالاً لم نعرف الطفولة رضعنا عدواتكم ونشأنا على حربكم من مهدنا.. فصرنا براكين ثائرة لن تخمد إلا باستئصالكم من جسد الأمة العربية والإسلامية”.

وأقدم الجيش الأمريكي والبريطاني وفي إطار دعمه للحرب الإسرائيلية الوحشية ضد غزة، على شن عدوان ضد أراضي الجمهورية اليمنية بـ73 غارة، استهدفت العاصمةَ صنعاء ومحافظاتِ الحديدة وتعز وحجةَ وصعدة، فجر الجمعة 12 كانون الثاني/يناير 2024.

وأدت الغارات إلى “مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين” وفق بيان لجماعة الحوثي التي تعهدت بالرد وعقاب من وصفته: “العدو الأمريكي والبريطاني”.

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