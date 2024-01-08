“من المناورة المكثفة للعمليات الخاصة”.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل المرحلة الثالثة من حرب غزة

الحرب الثالثة على غزة

وطن -كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الثالثة من خطة الحرب الإسرائيلية في غزة التي أطلق عليها اسم العمليات الخاصة ووصفت بأنها طويلة الأمد في القطاع المحاصر.

ونقلت الصحيفة عن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت قوله إن الاحتلال بصدد الانتقال لمرحلة ثالثة بعد هجوم حركة حماس المفاجئ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي “هزّ بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن”.

وتتضمن هذه المرحلة الانتقال من “القصف الكثيف إلى القصف المحدود، وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل قطاع غزة إلى الحدود”.

وأطلق الوزير على تلك المرحلة مرحلة العمليات الخاصة موضحاً أن الاحتلال سينهي “مرحلة المناورة المكثفة في الحرب”.

وذكر غالانت بأن هجوم “حماس” المفاجئ على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر “هزّ بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن، وغيّر بشكل عميق الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم من حولهم”.

ماذا عن موعد المرحلة الثالثة من حرب غزة؟

لكن غالانت لم يحدد موعد البدء بالمرحلة، لكنه حذّر من أن “الفصل التالي من الحرب سيستمر لفترة أطول”.

وكانت “القناة 12” الإسرائيلية قد كشفت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيطلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته أن تعلن “إسرائيل” علناً عن نهاية “المرحلة القتالية” من الحرب في غزة.

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وتحدثت القناة العبرية عن الانتقال إلى مرحلة جديدة ثالثة من العمليات التي تتركز على شن الغارات الخاصة.

كما زعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ فعلياً المرحلة الثالثة ولم يعلن عن ذلك رسمياً.

وتقول يديعوت أحرنوت إن واشنطن تريد من الاحتلال أن يفعل ذلك “علناً”، وهو ما قد يخفض من التصعيد مع حزب الله في الجبهة الشمالية.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين، في زيارة تستغرق يومين.

وسيجتمع بلينكن بـ”مجلس الحرب” الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء، في إطار جولة بالمنطقة.