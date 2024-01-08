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فيديو يفطر القلوب لشقيقة الصحفي مصطفى ثريا بعد استشهاده مع حمزة الدحدوح

بقلم
شقيقة الشهيد مصطفى ثريا
شقيقة الشهيد مصطفى ثريا

وطن – انتشر مقطع فيديو مؤثر لشقيقة الصحفي الشهيد مصطفى ثريا الذي استشهد رفقة الصحفي حمزة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على سيارتيهما في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وظهرت الفتاة وهي منهارة من البكاء وتقول: “هو أحن واحد على قلبي، هو أحسن واحد فينا، كنت بحبه كتير.. هو الحنون.. هو اللي بيسأل علينا”.

وأضافت: “هو كان بيجيب لنا إيش ما نطلب، ومفرحش بحياته.. راح وهو صغير، كان نفسه يسافر ونفسه يظبط داره اللي راحت.. كان نفسه يعمل كتير شغلات”.

استشهاد حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت سيارة تقل مجموعة من الصحفيين، من بينهم حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في خان يونس، خلال عملهم ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي في استشهاد حمزة وزميله مصطفى.

وباستشهاد حمزة ومصطفى ثريا يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

الجزيرة تدين الجريمة الإسرائيلية

وكانت شبكة الجزيرة قد أدانت اغتيال الزميلين الصحفيَين حمزة الدحدوح نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، وإصابة الصحفي حازم رجب إصابة بالغة في قصف إسرائيلي شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا
الشهيدان الصحفيان حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا

وقالت شبكة الجزيرة، في بيان، إن اغتيال الزميلين مصطفى وحمزة اللذين كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع، يؤكد من جديد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية واللازمة بحق قوات الاحتلال لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأضافت أن قوات الاحتلال عمدت إلى استهداف الزميل وائل الدحدوح وعائلته بشكل ممنهج، حيث استهدفت عائلته واستشهدت زوجته وابنه وابنته وحفيده في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كما تم استهداف وائل وزميله المصور الشهيد سامر أبو دقة في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وأشارت إلى أن اغتيال نجله حمزة في يناير/كانون الثاني 2024، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك، تصميم القوات الإسرائيلية على الاستمرار في هذه الاعتداءات الغاشمة ضد الصحفيين وعائلاتهم بهدف ثنيهم عن أداء مهمتهم، وبما ينتهك مبادئ حرية الصحافة ويقوّض الحق في الحياة.

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