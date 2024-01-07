لحظة استشهاد حمزة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خانيونس

حمزة وائل الدحدوح ووالده وائل

وطن – استشهد حمزة الدحدوح الصحفي في قناة الجزيرة، نجل مدير مكتب القناة في قطاع غزة وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تقله غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت قناة “الجزيرة”، إن الدحدوح “الابن” استشهد برفقة الصحفي الآخر مصطفى ثريا في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية للمركبة.

استشهاد الصحفيين مصطفى ثريا وحمزة نجل الزميل وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/8jRtYVaxfD — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 7, 2024

وانتشرت لقطات مصورة، توثّق لحظة استشهاد حمزة وائل الدحدوح في القصف الإسرائيلي.

⚠️- مشاهد قاسية..

لحظة استشهاد الصحفي #حمزة_الدحدوح، نجل الصحفي وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة صحفيين غرب #خان_يونس pic.twitter.com/ytIRQWQHCO — عربي بوست (@arabic_post) January 7, 2024

109 شهداء من الصحفيين في غزة

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (109 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين الشهيد حمزة وائل الدحدوح، والشهيد مصطفى ثريا.

وقال المكتب في بيان: “نندد وندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء.. إن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية”.

تغطية صحفية: فيديو سابق للصحفي الشهيد حمزة وائل الدحدوح أثناء دفنه لابنه الذي استشهد باستهداف الاحتلال لمنزل عائلته قبل أسابيع pic.twitter.com/qG81REfp3n — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 7, 2024

وأضاف: “ندعو كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال”.

وتابع: “ندعو إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة”.

الزميل الصحفي #وائل_الدحدوح رفقة ابنته في وداع نجله الصحفي #حمزة_الدحدوح الذي ارتقى رفقة الصحفي #مصطفى_ثريا جراء قصف سيارة صحفيين شمال شرق #رفح جنوب قطاع #غزة . pic.twitter.com/KbDTIdZu53 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 7, 2024

حمزة الدحدوح يعمل بقناة الجزيرة

يُشار إلى أن حمزة الدحدوح يعمل برفقة والده في مكتب قناة “الجزيرة” بغزة.

استشهاد عدد من أفراد أسرة وائل الدحدوح

وكان وائل الدحدوح قد فقد زوجته ونجله وابنته وحفيده خلال الحرب على غزة.

إصابة وائل الدحدوح

كما أن وائل الدحدوح نفسه كان قد أصيب قبل أسابيع برصاص الاحتلال واستشهد زميله المصور سامر أبو دقة.