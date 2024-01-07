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لحظة استشهاد حمزة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خانيونس

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حمزة وائل الدحدوح ووالده وائل
حمزة وائل الدحدوح ووالده وائل

وطن – استشهد حمزة الدحدوح الصحفي في قناة الجزيرة، نجل مدير مكتب القناة في قطاع غزة وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تقله غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت قناة “الجزيرة”، إن الدحدوح “الابن” استشهد برفقة الصحفي الآخر مصطفى ثريا في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية للمركبة.

وانتشرت لقطات مصورة، توثّق لحظة استشهاد حمزة وائل الدحدوح في القصف الإسرائيلي.

109 شهداء من الصحفيين في غزة

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (109 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين الشهيد حمزة وائل الدحدوح، والشهيد مصطفى ثريا.

حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا
الصحفيان الشهيدان حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا

 

وقال المكتب في بيان: “نندد وندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء.. إن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية”.

وأضاف: “ندعو كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال”.

وتابع: “ندعو إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة”.

حمزة الدحدوح يعمل بقناة الجزيرة

يُشار إلى أن حمزة الدحدوح يعمل برفقة والده في مكتب قناة “الجزيرة” بغزة.

استشهاد عدد من أفراد أسرة وائل الدحدوح

وكان وائل الدحدوح قد فقد زوجته ونجله وابنته وحفيده خلال الحرب على غزة.

إصابة وائل الدحدوح

كما أن وائل الدحدوح نفسه كان قد أصيب قبل أسابيع برصاص الاحتلال واستشهد زميله المصور سامر أبو دقة.

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