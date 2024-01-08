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رونالدو ينضمّ لمنطقة فاحشي الثراء في دبي .. اشترى قصراً بجزيرة المليارديرات المعزولة

بقلم
رونالدو يشتري قصرًا في جزيرة المليارديرات بإمارة دبي
رونالدو يشتري قصرًا في جزيرة المليارديرات بإمارة دبي

وطن – كشفت تقارير إخبارية، عن أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، قد اشترى قصراً فخماً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق التقارير، فإنّ رونالدو اشترى قصرًا ضخمًا في جزر الجميرا، المعروفة باسم “جزيرة المليارديرات”، وهي منطقة معزولة في دبي تعد موطنًا لفاحشي الثراء.

جزر الجميرا
جزر الجميرا

وتقع الفيلا على جزيرة خليج جميرا، وتبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع، وتحتوي على ست غرف نوم، ومدخل خاص إلى الشاطئ، وصالة تتسع لسبع سيارات، ومنتجع صحي، ومسبح مع إطلالة على وسط مدينة دبي، وأماكن إقامة للموظفين في الموقع.

ويقال أن رونالدو سيحصل على القصر الضخم في وقت ما من هذا العام. ويشاع أن المنزل كلف النجم عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لشرائه.

رونالدو يشتري قصرًا في جزيرة المليارديرات في دبي
إطلالة من أحد القصور في جزيرة المليارديرات بدبي

وفي حالة المضي قدمًا في الصفقة، سيصبح العقار سادس ملكية معروفة لـ”الدون” في إمبراطورية تمتد عبر أربع دول وقارتين.

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يحصل قائد نادي النصر على 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا في عقده مع منافسي لقب الدوري السعودي للمحترفين.

رونالدو قائد نادي النصر السعودي يشتري قصرًا في جزيرة المليارديرات في دبي
رونالدو قائد نادي النصر السعودي

استمتع رونالدو بعام 2023 الرائع، حيث أنهى العام كأفضل هداف في العالم، على الرغم من عدم فوزه بأي ألقاب.

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