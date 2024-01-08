جيش الاحتلال يتكبد أقسى خسارة منذ بدء الحرب في غزة بهجومين منفصلين

خسائر جيش الاحتلال

وطن – أفادت مصادر عبرية بمقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين بهجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

ووصفت بعض المواقع العبرية ما جرى بالخسارة الأقسى على الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حربه في القطاع.

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم أنها فجرت قنبلة مضادة للدبابات وسط مجموعة من الجنود الصهاينة داخل إحدى المدارس في مدينة خانيونس، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الصهاينة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” في نشرة أخبار المساء اليوم الاثنين، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، أصيب 103 جنود في اشتباكات مختلفة اثنين منهم في حالة خطيرة.

8 قتلى من ضباط الاحتلال في غزة

ووفق موقع webangah العبري وصلت خسائر الكيان الصهيوني إلى ذروتها مرة أخرى 9 قتلى من ضباط الاحتلال و103 جرحى خلال 24 ساعة.

وبحسب المصدر، فقد وقع أحد الهجمات بانفجار ذخيرة في شاحنة. وفي هذا الهجوم قُتل وجُرح عدد من الإسرائيليين.

أما الهجوم الثاني فكان عبارة عن هجمات بقذائف الهاون على مبنى في جنوب قطاع غزة كان يختبئ فيه هؤلاء الجنود.

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وذكرت بعض المصادر الصهيونية أن جندياً إسرائيلياً من اللواء 12 في جولاني توفي إثر أزمة قلبية.

وأردفت أن الجندي أصيب بجلطة دماغية بعد عودته من غزة عندما رأى رفاقه الجنود قد قتلوا.

صور وأسماء القتلى

ونشرت صحيفة “معاريف “العبرية صور وأسماء 173 جندياً من قتلى جيش الاحتلال سقطوا خلال المعارك في قطاع غزة بعد ان سُمح بنشرها.

وعلى صعيد الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة لليوم الـ93 على قطاع غزة، اليوم الأحد، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها وقصفها لعدة مناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.