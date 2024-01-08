بعد فضائح جنسية طالت كبار المسؤولين.. تقرير يزعم ارتباط جيفري إبستين بالموساد (فيديو)

جيفري إبستين

وطن – لا تزال قضية فضائح جيفري إبستين والشخصيات الشهيرة المتورطة معه من مشاهير سياسيين وكبار مسؤولين وغيرهم مثار ضجة كبيرة دفعت وسائل إعلام لاستذكار لقاء أجرته قناة روسيا اليوم مع ضابط بالاحتلال الإسرائيلي زعم عمالة المتحرش المنتحر للاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).

وارتبط اسم جيفري إبستين بفضائح جنسية كبيرة و أثناء احتجازه بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على الفتيات، وتورطه في جرائم جنسية تتعلق بالأطفال، بالإضافة إلى إقامة شبكة للدعارة تم العثور عليه ميتاً في السجن عام 2019.

واللافت سجلات قضية الملياردير الأميركي التي كشفت تورط شخصيات كبيرة من سياسيين ومشاهير بالإضافة إلى أحداث وروايات تعد مثيرة وغير مسبوقة على الأقل بهذه الضجة التي أحدثتها إعلامياً.

ما علاقة جيفري إبستين بالموساد؟

وأجرت القناة الروسية عام 2020 لقاء مع الضابط الإسرائيلي السابق آري بن ميناشي زعم فيه أن روبرت ماكسويل والد صديقة إبستين السابقة غيسلين ماكسويل وجيفري إبستين، كانا عميلين إسرائيليين، وأن جميع الفضائح المذكورة في قضية إبستين قد تم تدبيرها لصالح استخبارات الاحتلال.

وزعم المصدر أن الهدف من تجنيد الموساد لإبستين جمع المعلومات وابتزاز الشخصيات المشهورة حيث تم استدراج وخداع الأمير أندرو واستخدامه لتوجيه شخصيات مشهورة نحو إبستين، كما تحدثت مزاعم عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك كان على علم بما كان يحدث.

وزعم ضابط الاحتلال الإسرائيلي السابق أن وزير العمل الأميركي السابق ألكسندر أكوستا أشار في وقت سابق إلى أن إبستين كان يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وكشفت الوثائق الأمريكية المفرج عنها عن ورود اسم محامي الاحتلال الإسرائيلي “آلان ديرشوفيتز” ضمن شبكة الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي انتحر في سجنه عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية.

وضجت مواقع التواصل بورود اسم ديرشوفيتز، ضمن مئات الصفحات من الوثائق المتعلقة بدعوى قضائية على المتهم بارتكاب الجرائم الجنسية، جيفري إبستين.

منهم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق.. وثائق تكشف عن أسماء شخصيات سياسية في قضية جيفري إبستين المتورط بجرائم جنس واستغلال قاصرات، ما القصة؟ pic.twitter.com/5Q6om4w9jt — TRT عربي (@TRTArabi) January 5, 2024

استدراج إبستين للفتيات عبر التدليك!

وأدين جيفري إبستين بجرائم جنسية تتعلق باستدراج الفتيات الصغيرات وخداعهن بانطباع أنهن سيقدمن له تدليكا، ثم يتحول الأمر تدريجيا إلى طابع جنسي، وفقا لاتهامات عام 2019 ضده.

وادعت العديد من الفتيات الصغيرات أن إبستين ومجموعته اعتدوا عليهن جنسيا، ولهذا أدانته المحكمة بتهمة الاعتداء الجنسي وتم الحكم عليه وقتها مدة 13 شهراً.

لكن إبستين عاد لدائرة الاتهامات والفضائح عام 2018، وتم اعتقاله بعد أن نظر مدعون فدراليون في تصرفاته بين عامي 2002 و2005. وبعد الكشف عن إدارته لشبكة دعارة، تم العثور على إبستين ميتا في السجن أثناء احتجازه.

فضيحة بيل كلينتون مع إبستين

ومن الفضائح المرتبطة بإبستين تهديد الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون مجلة فانيتي فير بعدم نشر مقال يزعم أن المتحرش المذكور أسس شبكة للدعارة.

وتحدثت تقارير عن أن كلينتون لم يكن على دراية بجرائم إبستين وكان يحب الشابات، وأنه اتصل بدونالد ترامب قبل الذهاب إلى مكان إبستين في ولاية نيوجيرسي.

وإلى جانب كلينتون ذكرت ملفات القضية أيضا أسماء شهيرة مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، والممثل كيفن سبيسي، والفنان مايكل جاكسون، والمُشعوذ ديفيد كوبرفيلد، والحاكم السابق لولاية نيو مكسيكو بيل ريتشاردسون.