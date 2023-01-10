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فضيحة جيفري ابستين.. قتلوا بطلها وكلما حاولوا كتمانها من جهة فلتت من أخرى

كتب محمد الوليدي
جيفري ابستاين watanserb.com
فضيحة جيفري ابستاين
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وطن- كان من الواضح مدى حجم الجريمة ومنذ البداية، بل وما قبل البداية!، خطوطها امتدت لكل الجهات،
ان لم تجد في جهة ما، مجرما فحتما ستجد ضحية.

امريكي يهودي يدعى جيفري ابستين وفر الجنس بكافة أشكاله السادية ومن بينها ممارسة الجنس مع أطفال
لقيادات عالمية وشخصيات نافذه واثرياء ومن ثم ابتزازهم، ضمن عملية يمكن أن نطلق عليها “كمش قادة العالم من خصاويهم” وذلك في أبشع الجرائم الجنسية التي ارتكبت بحق اطفال في العصر الحديث.

قتل بطل الفضيحة جيفري ابستاين عام ٢٠١٩ في زنزانته قبل بداية التحقيقات في اللحظة التي وضعت
عيون العالم عليها لمراقبتها.

غيسلين ماكسويل تدلك قدم عشيقها جيفري ابستين على متن طائرته الخاصة
غيسلين ماكسويل تدلك قدم عشيقها جيفري ابستين على متن طائرته الخاصة

قتل بعد ان ظل محميا و “ممنوع اللمس” لعقود ومن قبل نفس هؤلاء الحكام والقيادات التي ابتزها،
وأجهزة استخبارية عالمية عمل لصالحها، لأن اعتقاله والتحقيق معه يعني فضحهم وكشف جرائمهم، لكن حين كبرت فضيحته ولم يعد هناك من فرصة للتكتم عليها اعتقل وقتل.

ويتبين مدى كبر حجم هذه الفضيحة، من مناصب الشخصيات المتورطة، فمنهم من هم افراد في العائلة
البريطانية الحاكمة الى رؤساء أمريكا وحكام عرب وشخصيات دولية فاعلة وبقية الاسماء التي عثر عليها في كتاب جيفري ابشتاين الاسود”دفتر ملاحظاته”.

كما يتبين حجم الجريمة من خلال عشيقته وشريكته غيسلين ماكسويل ابنة الثري اليهودي روبرت ماكسويل
احد اساطين الإعلام في بريطانيا، وعميل الموساد الكبير والذي نقل العمالة لابنته ومن ثم نقلتها هي لجيفري ابستين، وكانت غيسلين توفر له القاصرات والتي حوكمت بسرية تامة ألقت بضبابية على التحقيقات معها، فقد تم التكتم على قضايا عديدة تورطت فيها مع عشيقها جيفري، كما لم يستدعى اي من مرتكبي هذه الجرائم بحق الأطفال، وحتى حين سجنت كان سجنها على درجة عالية من الرفاهية.

جيفري ابستين يتأمل عيون ضحيته التي تبدو صغيرة جدا.. كانت ضمن الصور التي تداولتها المحكمة التي حاكمت غيسلين ماكسويل
جيفري ابستين يتأمل عيون ضحيته التي تبدو صغيرة جدا.. كانت ضمن الصور التي تداولتها المحكمة التي حاكمت غيسلين ماكسويل
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وحين نتحدث عن والد هذه المجرمة روبرت ماكسويل فإننا سنذهب بعيدا في خطوط هذه الفضيحة فنستذكر
احد شركاء روبرت، عدنان خاشقجي ودونالد ترمب الذي تابع مع ابستين فيما بعد، كما سنجد علاقة في مطلع الثمانينات من القرن الماضي ما بين عدنان خاشقجي وجيفري ابستين، وعلاقة جميع هؤلاء بموسادهم وعملياته مع بنك الاعتماد والتجارة الامارتي المنهار، والذي يبدو ان الحكومة الأمريكية نفسها معنية بالتكتم على الابقاء على دفنه، كما هي معنية بإغلاق قضية جيفري ابستين.

سلطان احمد سليم رئيس شركة مواني دبي العالمية، كان على علاقة مع ابستين جعلت الأخير يضع اسمه كمشتري بالنيابة عنه لجزيرة سرية في الكاريبي في عملية لم تتم
سلطان احمد سليم رئيس شركة مواني دبي العالمية، كان على علاقة مع ابستين جعلت الأخير يضع اسمه كمشتري بالنيابة عنه لجزيرة سرية في الكاريبي في عملية لم تتم

ولكن يبدو ان الفضيحة اكبر مما نعتقد، فقضية جديدة رفعت على بنكين من اكبر البنوك في العالم،
تاريخهما لم يكن اكثر نظافة من تاريخ جيفري ابستين ولكن في إشعال الحروب وغسيل الاموال وتحطيم اقتصاديات العالم التي تسببت فيه على مدى قرنين من الزمان، كلما عطش المال اليهودي.

نتحدث عن بنكين وهما البنك الألماني دويتشه والبنك والأمريكي جي بي مورغان، فبعد ان نجحت المدعية
العامة دينيس جورج في جزر فيرجن الكاريبية التي كان يمتلك جيفري ابستين منتجعا فيها حيث أقام فيه العديد من حفلاته الداعرة، نيل بعض الحقوق ورد بعض المظالم لضحايا جيفري ابستين في الجزيرة، ولكنها حين رفعت قضية على بنكي جي بي مورغان ودويتشه لتورطهما في التعاون مع جيفري ابستين وشبكته، وجدت المدعية العامة نفسها مطرودة من منصبها فقط بعد أيام من رفعها القضية وذلك من قبل الحكومة الأمريكية، مما جعلها تتعهد بمواصلة فضح جيفري ابستين وكل من اشترك معه، بما في ذلك مواصلة قضيتها المرفوعة على البنكين.

الأمير اندرو مع ضحيته التي دفع لها عشر ملايين دولار خارج المحاكم ليشتري صمتها
الأمير اندرو مع ضحيته التي دفع لها عشر ملايين دولار خارج المحاكم ليشتري صمتها

وفي الدعوى المرفوعة ضد بنك جي بي مورغان في ذكرت المدعية العامة دينيس في الدعوى ان البنك”سهل
عن عمد ودعم وأخفى شبكة الاتجار بالبشر التي يديرها جيفري إبستين من منزله وقاعدته في جزر فيرجن ، واستفاد ماليا من هذه المشاركة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من خلال عدم الامتثال للوائح المصرفية الفيدرالية ولا زالت القضية تكبر يوما بعد يوم رغم إعفاء المدعية العامة من منصبها.

ومنذ ساعات دخلت مذكرات الأمير هاري “سبير” الاسواق، حيث فتح جراح عمه الامير اندرو المتورط
في فضيحة جيفري ابستين، بأنها “فضيحة مخزية”!.

المصدررصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
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