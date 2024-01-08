استطلاع أمريكي: شعبية نتنياهو شهدت تراجعاً هو الأكبر منذ عام 1997

بنيامين نتنياهو

وطن -نشر موقع “والا” العبري استطلاعاً أجرته مؤسسة “غالوب” كشف تراجعاً غير مسبوق بشعبية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الأكبر منذ عام 1997 في الولايات المتحدة.

وتعد هذه أدنى نتيجة يحصل عليها نتنياهو كرئيس للوزراء منذ أن بدأ معهد غالوب لاستطلاعات الرأي يطرح هذا الاستطلاع على الأمريكيين عام 1997 ويتضمن عن رأيهم بنتنياهو إيجاباً أو سلباً.بحسب الموقع

وأوضح المصدر أن 33% فقط من الجمهور الأمريكي لديهم رأي إيجابي تجاه بنيامين نتنياهو في حين أن 47% لديهم رأي سلبي عنه.

غالبية الأمريكيين مستائين من نتنياهو

وأضاف أن من بين الأمريكيين الذين يعتبرون أنفسهم جمهوريين، قال 55% أن لديهم رأي إيجابي تجاه نتنياهو.

ومن الديمقراطيين رأى 14% فقط أن لديهم رأي إيجابي عن نتنياهو و30% ممن يعرفون أنفسهم كمستقلين لديهم رأي إيجابي عن رئيس وزراء الاحتلال

صحيفة “معاريف” العبرية كانت قد نقلت استطلاعاً آخر أجري في الولايات المتحدة كشف وفق وصفها عن نتائج مثيرة للقلق فيما يتعلق بالدعم الأمريكي للحرب على حماس في غزة.

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وقالت الصحيفة إن التعاطف العام مع إسرائيل لا يزال موجوداً بمستويات عالية بين الأمريكيين، حيث يواصل 80٪ من الجمهور دعم إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه يدعمون أيضاً وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة العبرية عن الدكتور “يتسحاق مانسدورف” من مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة (JCPA)، قوله أن ما يقرب من ثلث الجمهور الأمريكي يحمل وجهات نظر مناهضة لإسرائيل في ضوء الحرب في غزة.

إعلام الاحتلال يفقد ثقة الأمريكيين

وأوضحت معاريف أن بعض مؤيدي إسرائيل يشككون في مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وإعلاناته وبياناته عن ما يحصل في غزة.

وبحسب النتائج فإن أكثر من 24% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن التقارير المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد النساء الإسرائيليات من قبل حماس مبالغ فيها ولا تتوافق مع الواقع في حين 35% غير متأكدين من ذلك.

كما اتفق أكثر من 21% من المشاركين على أن اليهود “يستخدمون” المحرقة لكسب التعاطف العالمي، مقابل 26% اختاروا عدم التعبير عن رأيهم.

وفيما يتعلق بإطلاق حماس للصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، قال 22% أن حماس كانت تستهدف بشكل أساسي أهدافاً عسكرية إسرائيلية. وعندما سئلوا عن اليوم التالي للحرب، زعم حوالي 28% بأن إسرائيل مهتمة بالسلام أكثر من الفلسطينيين، في حين قال أكثر من 34% أن أياً من الطرفين غير مهتم بالسلام.