تفاخر بتفجير المنازل في غزة .. المقاومة تصطاد ممثل إسرائيلي شهير (شاهد)

الممثل الإسرائيلي عيدان عميدي نجم مسلسل فوضى

وطن – أصيب الممثل الإسرائيلي عيدان عميدي -نجم مسلسل فوضى-، بجروح خطيرة، خلال قتاله مع جيش الاحتلال الاسرائيلي، في قطاع غزة.

ووفقاً لصحيفة “timesofisrael” فقد أصيب الممثل عيدان عميدي بجروح خطيرة أثناء القتال في غزة وتم نقله جوا إلى مركز شيبا الطبي في “تل هشومير”، حيث يتم تخديره ويتلقى العلاج.

وأكد والد عميدي الإصابة لموقع “واللا” الإخباري، لكنه قال إن حياته ليست في خطر الآن.

وكان نجم مسلسل “فوضى” يقاتل ضمن قوات الاحتياط في فيلق الهندسة عندما أصيب، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية. وتم تجنيد الممثل في سلاح الهندسة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023.

ووبحسب ما نقلت الصحيفة، فقد تم نقله إلى المستشفى حوالي الساعة الرابعة عصرًا. وخضع لعملية جراحية عاجلة وخطيرة وطويلة.

كما قال أحد المراسلين من المستشفى: “يمكن القول بحذر إنه خرج من خطر يهدد حياته. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يصلون في ظروف مماثلة له، يتمكنون في الغالب من النجاة من إصابات مثل هذه”.

مؤخرًا نشر رسالة قائلاً: “فتحت الواتساب أمام سيل من الرسائل. أبلغكم جميعا أننا بخير. لقد كنت في كفار عزه، وبعد أن شاهدت الفظائع خرجت بنتيجة واحدة: يجب علينا القضاء على حماس و حزب الله”.

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كما نشر الممثل الإسرائيلي عبر حسابه في انستغرام، مقطع فيديو، يوثق لحظة تدمير منازل مدنيين فلسطينيين في غزة، انتقاماً -كما يقول- للإسرائيليين الذين قتلوا في هجوم المقاومة يوم السابع من اكتوبر.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Idan Amedi | עידן עמדי‎‏ (@‏‎idan_amedi‎‏)‎‏

ويتناول المسلسل التلفزيوني “فوضى” قصة وحدة إسرائيلية سرية تسمى “مستعرفيم” (المستعربون)، تنفذ قواتها الخاصة مهمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي تتنكر كالعرب.