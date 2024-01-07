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وائل الدحدوح يعيش أسوأ لحظاته في الحرب على غزة.. مشاهد مبكية

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وائل الدحدوح يودع نجله حمزة
وائل الدحدوح يودع نجله حمزة

وطن – فُجع مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، في استشهاد ابنه حمزة جراء قصف إسرائيلي على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها وائل الدحدوح لفاجعة، ففي وقت سابق استشهد عدد من أفراد أسرته بجانب إصابته أيضا في قصف آخر.

وكان الدحدوح قد سُئل عن أسوأ لحظات مرَّت عليه خلال الحرب على غزة، فقال إن اللحظات الأسوأ هي أن يصبح الصحفي هو الخبر بدلا من أن يبحث هو عن الخبر.

وأضاف أن الأسوأ أن يصبح الصحفي هو الصورة وعنوان الخبر بدلا من أن تكون مهمته نقل الصورة.

وأشار إلى أن هذا المشهد هو أصعب ما يمكن أن يُكابده أو يتجرعه أي شخص.

واستشهد حمزة الدحدوح الصحفي في قناة الجزيرة، نجل مدير مكتب القناة في قطاع غزة وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تقله غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

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وقالت قناة “الجزيرة”، إن الدحدوح “الابن” استشهد برفقة الصحفي الآخر مصطفى ثريا في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية للمركبة.

استشهاد عدد من أفراد أسرة وائل الدحدوح

وكان وائل الدحدوح قد فقد زوجته ونجله وابنته وحفيده خلال الحرب على غزة.

إصابة وائل الدحدوح

كما أن وائل الدحدوح نفسه كان قد أصيب قبل أسابيع برصاص الاحتلال واستشهد زميله المصور سامر أبو دقة.

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رأي واحد حول “وائل الدحدوح يعيش أسوأ لحظاته في الحرب على غزة.. مشاهد مبكية”

  1. أعظم الله أجرك ياأخي وائل ورحم الشهداء جميعا؛إستشهاد صحفي الجزيرة حمزة وائل الدحدوح وزميله مصطفى ثريا على يد ميليشيات الصهاينة الإزهابيين

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