“أكثر من أتمناه في العام الجديد هو ظلم أقل وابتسامة اطمئنان لأطفال غزة”.. تغريده حسين ياسين المؤثرة لدعم فلسطين (صور)

وطن- يواصل الصحفي الرياضي اللبناني حسين ياسين، مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في إيطاليا، تضامنه مع فلسطين، بنشره تغريده مؤثرة عن أطفال غزة مع بداية العام الجديد 2024، إثر ما يتعرضون له من حرب إبادة وتطهير عرقي ونزوح قسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال87.

وقال الصحفي حسين ياسين في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي عبر منصة (X)، ” لم تعد الحياة كما كانت قبل السابع من أكتوبر، كان عمري سبع سنوات عندما عشت الاجتياح الاسرائيلي على لبنان عام ٨٢، الهروب إلى الملاجئ وأصوات الطائرات تركت صدى لم ينته أبدا…”.

تغريده حسين ياسين لدعم فلسطين

وتابع، ” الخوف والحرب والبحث عن الماء والطعام امور عشتها كلها سنوات طويلة واعرف جيدا ماذا تعني…اعترف انني اخجل من الناس في غزة، اشعر انه لا توجد كلمات تعاطف يمكن ان تفيهم حقهم”.

لم تعد الحياة كما كانت قبل السابع من اكتوبر…

كان عمري سبع سنوات عندما عشت الاجتياح الاسرائيلي على لبنان عام ٨٢، الهروب إلى الملاجىء وأصوات الطائرات تركت صدى لم ينته أبدا… الخوف والحرب والبحث عن الماء والطعام امور عشتها كلها سنوات طويلة واعرف جيدا ماذا تعني…اعترف انني اخجل من… pic.twitter.com/MF1hfLqy6X — حسين ياسين – Hussein Yassin (@HusseinY22) December 31, 2023

كما ويواصل، ” اعترف انني لم اكن انتظر هذا الظلم من عالم لم اعتقد يوما بالمناسبة انه عادل تجاه القضايا الانسانية، لكن لم اتصور يوما ان يكون ظالما إلى هذا الحد”.

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وأردف مراسل بي إن سبورتس في إيطاليا، ” اخجل من أهلنا في غزة… في يوميات حياتي البعيدة عن خوفهم وآلامهم وتعبهم أخجل من وائل ورفاقه، من اهالي الشهداء وأقاربهم، من عذابات الجرحى، من نظرة طفل يبحث عن امان فقط لا عن مستقبل مشرق”.

وختم تغريدته، ” أكثر ما اتمناه في العام الجديد هو ظلم اقل، هو ابتسامة اطمئنان لأطفال غزة”.

87 يوماً للحرب الإسرائيلية على غزة

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي حربه الأعنف في تاريخ الصراع منذ حلول النكبة عام 1948، على قطاع غزة لليوم ال87 على التوالي، في ظل الصمت والتأييد الغربي والتخاذل والتواطؤ العربي على ما يحدث في فلسطين.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتقى أكثر من 21 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 56 آخرين بجراح مختلفة إلى الآن، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.