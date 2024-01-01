Close Menu
    رياضة

    “أكثر من أتمناه في العام الجديد هو ظلم أقل وابتسامة اطمئنان لأطفال غزة”.. تغريده حسين ياسين المؤثرة لدعم فلسطين (صور)

    مراسل بي إن سبورتس حسين ياسين يُجدد تضامنه مع فلسطين بتغريده مؤثرة مع بداية العام الجديد 2024
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    حسين ياسين مراسل بي إن سبورتس
    مراسل بي إن سبورتس حسين ياسين

    وطن- يواصل الصحفي الرياضي اللبناني حسين ياسين، مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في إيطاليا، تضامنه مع فلسطين، بنشره تغريده مؤثرة عن أطفال غزة مع بداية العام الجديد 2024، إثر ما يتعرضون له من حرب إبادة وتطهير عرقي ونزوح قسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال87.

    وقال الصحفي حسين ياسين في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي عبر منصة (X)، ” لم تعد الحياة كما كانت قبل السابع من أكتوبر، كان عمري سبع سنوات عندما عشت الاجتياح الاسرائيلي على لبنان عام ٨٢، الهروب إلى الملاجئ وأصوات الطائرات تركت صدى لم ينته أبدا…”.

    تغريده حسين ياسين لدعم فلسطين

    وتابع، ” الخوف والحرب والبحث عن الماء والطعام امور عشتها كلها سنوات طويلة واعرف جيدا ماذا تعني…اعترف انني اخجل من الناس في غزة، اشعر انه لا توجد كلمات تعاطف يمكن ان تفيهم حقهم”.

    كما ويواصل، ” اعترف انني لم اكن انتظر هذا الظلم من عالم لم اعتقد يوما بالمناسبة انه عادل تجاه القضايا الانسانية، لكن لم اتصور يوما ان يكون ظالما إلى هذا الحد”.

    اقرأ أيضاً: 

    وأردف مراسل بي إن سبورتس في إيطاليا، ” اخجل من أهلنا في غزة… في يوميات حياتي البعيدة عن خوفهم وآلامهم وتعبهم أخجل من وائل ورفاقه، من اهالي الشهداء وأقاربهم، من عذابات الجرحى، من نظرة طفل يبحث عن امان فقط لا عن مستقبل مشرق”.

    حسين ياسين
    تغريده حسين ياسين

    وختم تغريدته، ” أكثر ما اتمناه في العام الجديد هو ظلم اقل، هو ابتسامة اطمئنان لأطفال غزة”.

    87 يوماً للحرب الإسرائيلية على غزة

    ويستمر الاحتلال الإسرائيلي حربه الأعنف في تاريخ الصراع منذ حلول النكبة عام 1948، على قطاع غزة لليوم ال87 على التوالي، في ظل الصمت والتأييد الغربي والتخاذل والتواطؤ العربي على ما يحدث في فلسطين.

    حسين ياسين
    تضامن حسين ياسين مع فلسطين

    وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتقى أكثر من 21 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 56 آخرين بجراح مختلفة إلى الآن، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

    للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام
    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.