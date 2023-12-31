حماس انتصرت علينا.. تعليقات وسائل إعلام عبرية على رشقة القسام الصاروخية في ليلة العام الجديد

وطن- أطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، رشقة صاروخية كثيفة في ليلة العام الجديد، ما أثار تفاعلًا واسعًا.

وأظهرت لقطات بثتها كتائب القسام، إطلاقها صواريخ كثيفة صوب مدينة تل أبيب وضواحيها.

والصواريخ التي أطلقتها كتائب القسام، هي من طراز إم 90.

وقالت كتائب القسام، في بيان إنها قصفت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز “M90″، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.

واندلع حريق ضخم في أحد المباني بتل أبيب جراء صواريخ المقاومة التي أطلقت مع دخول العام الجديد.

وتحمل هذه الضربات القوية، إشارة واضحة حول قدرة المقاومة على مواصلة إطلاق الصواريخ على دولة الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الحرب الهمجية على القطاع، والمستمرة منذ 85 يوما.

تعليقات الإعلام العبري على رشقة القسام

وقالت القناة “13” العبرية، إنه مع حلول العام الجديد، وابل من الصواريخ أُطلق من غزة تجاه تل أبيب.

وأضافت أنه تم إطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخًا من قطاع غزة تجاه تل أبيب.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن “إسرائيل” استقبلت السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من غزة.

وأوضح موقع “إسرائيل اليوم”: “الجيش قال إنه دمر قدرات حماس الصاروخية بنسبة 80 ‎%‎ واليوم حماس تعايدنا بالعام الجديد بالضرب في مركز (إسرائيل).. حماس انتصرت علينا”.

وذكر الصحفي الإسرائيلي هاليل بيتون، من القناة الـ14 العبرية: “الرشقة باتجاه تل أبيب لحظة بداية عام 2024، لا معلومات استخباراتية ولا ردع وقائي، جاءت بعد ثلاثة أشهر من بدء الحرب، حيث تتمركز قواتنا في معظم أنحاء القطاع”.

وكان جيش الاحتلال قد زعم أنه حقق انتصارات على المقاومة الفلسطينية وعمل على تقويضها، غير أن الواقع العسكري والميداني يشير إلى غير ذلك.