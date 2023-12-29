“الله أكبر”.. فرحة مقاوم قسامي بنسف دبابة إسرائيلية وشوي جنودها (فيديو)

وطن – حصلت قناة “الجزيرة”، الجمعة، على لقطات جديدة تظهر معارك كتائب القسـام والجيش الإسرائيلي في حيي “الدرج والتفاح” شرقي غزة واصطياد دباباته من وسط الركام.

وقالت المقاومة في بيان لها، إن “مجاهدي القسام يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة”.

القسام تستهدف دبابات الاحتلال وإصابات مباشرة

وتابع البيان أن “المجاهدين استهدفوا قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة “TBG” موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى”.

وأظهرت مشاهد القسام استهداف مقاتليها عدداً من الآليات ما بين دبابات وجرافات من مسافات مختلفة، بقذائف “الياسين 105″، وإصابتها بشكل مباشر.

وأظهر أحد المشاهد الذي رصدته “وطن” مقاومين وهم يدخلون من فتحة في جدار أحد المنازل المهدمة، ثم يرى مقاوم وهو يحمل قاذفاً من شرفة المنزل ويوجهه إلى إحدى آليات الاحتلال فيحولها إلى كتلة من النار والدخان.

اصطياد الدبابات من وسط الركام.. لقطات جديدة حصلت عليها الجزيرة لمعارك كتائب الـ.قسـ.ام والجيش الإسرائيلي في حيي #الدرج و #التفاح شرقي #غزة pic.twitter.com/QToRy2guwL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 29, 2023

“على وقع التكبير”

وفي مشهد تال يتم استهداف دبابة كانت تمر من أمام أحد المباني، وبدا مقاومان وهما يساعدان بعضهما في الصعود إلى مكان الاستهداف.

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وتوالت في الفيديو المتداول مشاهد استهداف دبابات العدو وجنوده وآلياته ليلاً على وقع عبارات التكبير.

وأظهر مشهد آخر مقاوم وهو يزحف فوق ركام أحد المباني حاملاً قاذف الياسين 105.

وبدا جندي إسرائيلي وهو يطل من قمرة دبابة فيتم استهدافه ليتحول مع دبابته إلى كتلة مشتعلة من النار وسط صيحات “الله أكبر” من أحد المقاومين.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام استهداف 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية في منطقتي الدرج والتفاح. مضيفة أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة.