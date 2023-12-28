تحقيق دولي يفضح الدور الشيطاني للإمارات في صراع السودان

وطن- حذر تحقيق دولي، من تداعيات توغل دولة الإمارات في قتل السودانيين بحثا من أبو ظبي عن النفوذ في إفريقيا، على النحو الذي يهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

التحقيق نشره في موقع “أوراسيا ريفيو”، بعنوان “السودان على شفا كارثة جديدة”، وأعده مارتن بلوت الزميل الأول في معهد دراسات الكومنولث والمستشار السابق للحكومتين البريطانية والأمريكية.

وقال التحقيق إن الصراع في السودان ليس مجرد قضية إقليمية على ما يبدو، إلا أنه يحمل القدرة على إعادة تشكيل سياسة المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الشرق الأوسط بأكمله.

وأضاف أن إعادة التشكيل تلك قد تأتي في وقت لاحق، لكن الآن يبدو أن الحرب الدائرة بين الجيش السوداني الذي يقوده عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو “حميدتي” تسببت في أزمة إنسانية وخيمة، أجبرت ما يقدر بنحو 6.7 مليون شخص على الفرار من منازلهم.

ووفقاً لوكالات الإغاثة، فإن هذه أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم.

واقترب العديد من السودانيين من المجاعة بسبب تلك الحرب، بعد أن أجبروا على ترك أراضيهم، وبات أكثر من نصف السكان – 25 مليون شخص (بما في ذلك 13 مليون طفل) – بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن سقوط مدينة ود مدني في يد قوات الدعم السريع تطور محوري للحرب، حيث منحت هذه المدينة لقوات حميدتي موارد ثمينة.

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دور إماراتي شيطاني

وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي الداعم الرئيسي الآخر لقوات الدعم السريع.

ويقول الجيش السوداني إن لديه معلومات من المخابرات والمخابرات العسكرية والدائرة الدبلوماسية تفيد بإرسال الإمارات طائرات لدعم الجنجويد.

وأنشأت الإمارات مستشفيات في تشاد لتقديم العلاج للاجئين الفارين من القتال.

وهناك اعتقاد واسع النطاق بأن المساعدات ليست أكثر من مجرد واجهة لإمدادات الأسلحة لقوات الدعم السريع، وفق التقرير.

ويُنظر إلى أوغندا على أنها طريق بديل لدعم الإمارات لعمليات “حميدتي”.

وبحسب ما ورد، عندما هبطت طائرة في مطار عنتيبي الرئيسي في أوغندا في يونيو/حزيران من العام الجاري، ذكرت وثائق رحلتها أنها كانت تحمل مساعدات إنسانية أرسلتها الإمارات للاجئين السودانيين.

وبدلاً من ذلك، قال المسؤولون الأوغنديون إنهم عثروا على عشرات الصناديق البلاستيكية الخضراء في عنبر شحن الطائرة مليئة بالذخيرة والبنادق الهجومية وغيرها من الأسلحة الصغيرة.

وحذر التحقيق من أنه إذا نجح حميدتي في حملته ضد الجيش السوداني فسيؤدي إلى توسيع نفوذ الإمارات في عمق أفريقيا وتعزيزا لقوة فاغنر في مساحة شاسعة من القارة السمراء ومنطقة الساحل، علاوة على تعزيز نفوذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمويله، وهو ما سيكون بمثابة ضربة قوية للولايات المتحدة والغرب.