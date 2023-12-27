كيف سيطرت سرايا القدس على مسيرة استطلاع إسرائيلية دون تدميرها؟ (فيديو)

وطن – بثت “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأربعاء، فيديو يوثق سيطرتها على طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تقوم بمهام استخباراتية شرق غزة دون الإضرار بجسمها.

وأشارت “سرايا القدس” في بيان تداولته وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الطائرة المسيّرة من طراز “Sky Racing” -رقم 523 يتم استخدامها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للرصد وجمع المعلومات.

وكانت الطائرة تقوم بمهام استخباراتية شرق غزة، ولم تكشف سرايا القدس عن طريقة إسقاطها أو السلاح المستخدم في عملية الإسقاط.

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طائرة مسيرة إسرائيلية سيطرت عليها سرايا القدس

وأظهر مقطع فيديو أحد خبراء سرايا القدس الحربيين وهو يفحص الطائرة المسيرة، ويقوم بتركيب جناحيها واستعراضها.

وفي وقت سابق نشرت “سرايا القدس” أيضا مشاهد لمسيّرة إسرائيلية من طراز (Skylark-1) تمكنت من إسقاطها والاستيلاء عليها في وسط قطاع غزة.

ومن مهامها تحديد المواقع والأهداف للطائرات الحربية، وإطلاق القذائف الصاروخية –عمليات اغتيال- وجمع معلومات استخبارية والتقاط صور ملونة وتم إخراجها من الخدمة.