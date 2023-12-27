رغم عقوبات “اليويفا”.. جماهير سيلتك الاسكتلندي تُواصل تضامنها مع فلسطين (فيديو)

وطن- بعد غياب لنحو شهرين، عادت جماهير سيلتك الاسكتلندي للتضامن مجدداً مع فلسطين رغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، عقب رفعهم الأعلام الفلسطينية في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتحدت رابطة جماهير سيلتك الاسكتلندي بذلك عقوبات اليويفا وإدارة النادي الاسكتلندي الذي تبرأ من مناصرة جماهيره للقضية الفلسطينية، بسبب الحرب الإسرائيلية الأعنف في تاريخ الصراع على قطاع غزة لليوم ال82 على التوالي.

جماهير سيلتك الاسكتلندي تدعم فلسطين رغم عقوبات اليويفا

وكانت إدارة نادي سيلتك الاسكتلندي قد حذرت رابطة جماهير الفريق الذي يطلق عليها اسم ” اللون الأخضر”، من حضور مباريات الفريق على خلفية التضامن مع القضية الفلسطينية داخل مدرجات الملعب.

وتعد جماهير سيلتك الاسكتلندي من أول المناصرين والداعمين في مدرجات الملاعب الأوروبية للقضية الفلسطينية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وإلى يومنا هذا.

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لعل من أبرز اللافتات التي رفعتها رابطة جماهير نادي سيلتك الاسكتلندي داخل مدرجات الملاعب، ” النصر للمقاومة الفلسطينية” و” الحرية لفلسطين”، في منافسات الدوري الاسكتلندي الممتاز.

عقوبة اليويفا لجماهير سيلتك الاسكتلندي

ناهيك عن الحدث الأبرز الذي كلف إدارة النادي العقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ اليويفا“، بعد رفعهم الأعلام الفلسطينية وتحدي إدارة الفريق بتلك الخطوة، خلال مباراة سيلتك أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، إدارة نادي سيلتك الاسكتلندي التي تبرأت من فعل الجماهير المناصرة للقضية الفلسطينية، بمبلغ يقدر ب 17500 ألف يورو، وهو ما منع إدارة النادي من دخول رابطة الجماهير ” اللون الأخضر” من حضور مباريات الفريق بسبب هذا الأمر.

وبرر اتحاد اليويفا فرض عقوبته على نادي سيلتك الاسكتلندي، هو بأن هتافات جماهير رابطة النادي في دوري أبطال أوروبا المؤيدة لفلسطين كانت بمثابة رسائل استفزازية ذات محتوى سيء وفق قولهم.

وحقق فريق سيلتك الاسكتلندي الفوز النظيف على منافسه دندي، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال20 من منافسات الدوري الاسكتلندي الممتاز بثلاثية دون مقابل.

ويعتلي سيلتك صدارة جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد 48 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف رينجرز برصيد 43 نقطة لهذا الموسم.