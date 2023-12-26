معارك غزة.. فيديو من كاميرا جندي إسرائيلي يوثق إصابات بصفوف جيش الاحتلال

وطن- انتشرت لقطات مصورة، تظهر إصابات عدة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وهذه المشاهد التي تداولها إسرائيليون بكثافة، توثّق إصـابـات في صفوف جنود جيش الاحــتلال في المعارك في غزة، وهي مأخوذة من كاميرا أحد الجنود الإسرائيليين.

وأظهرت هذه اللقطات، عددا من جنود الاحتلال وهم غارقون في دمائهم، فيما سُمعت أصوات الرصاص في إشارة إلى ضراوة الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وتواصل المقاومة الفلسطينية توجيه ضربات قوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتكبد خسائر كبيرة خلال المواجهات البرية في قطاع غزة.

القسام تستهدف قوات الاحتلال من المسافة صفر

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قد نشرت مشاهد لاستهدافها، من مسافة صفر، قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وأظهر أحد مشاهد الفيديو لحظة زرع مجاهد من القسام عبوة “شواظ” في إحدى الآليات الإسرائيلية.

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وتضمّن الفيديو أيضاً مشاهد قنص مجاهدي القسام جنوداً إسرائيليين، واحتراق جندي في إثر استهدافه داخل منزلٍ كان يتحصن فيه.

كما أعلنت كتائب القسام، أنها فجّرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة، وأوقعتها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرقي مدينة غزة.

ودمّرت كتائب القسام أيضاً أربع آليات إسرائيلية متوغلة في حي الشيخ رضوان، وخمس آليات أخرى في منطقتي التفاح والدرج باستخدام قذائف “الياسين 105”. كما قنصت جندياً إسرائيلياً في حي التفاح.

واستهدفت القسام جرافة إسرائيلية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105″، شرقي البريج وسط القطاع.

كما استهدف مجاهدو القسام قوة إسرائيلية كانت تتمركز في أحد المنازل شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مؤكدين إيقاع جنودها بين قتيل وجريح.

وشمالي القطاع، استهدفت الكتائب قوة إسرائيلية خاصة مكونة من فصيل معزّز، عديده 40 جندياً، كانوا يتحصنون في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد.

وأفادت القسام بأنّ الاستهداف تمّ قذائف الـ “TBG” المضادة للتحصينات، الأمر الذي أدى إلى إيقاع جميع الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.