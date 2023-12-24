المغرب.. مشهد مهيب دعما لغزة وهتاف يهز قصر الملك: “تطبيعك لا يمثلنا” (فيديو)

وطن – نظم آلاف المغاربة، الأحد، إحدى أكبر المسيرات المناصرة للفلسطينيين في الرباط منذ اندلاع الحرب في غزة، مطالبين بإنهاء علاقات التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه التظاهرات تنديداً من المغاربة بمجازر الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزّة، وإدانة الصمت العربي والدولي حيال تلك الجرائم.

انطلاق المسيرة الكبرى برباط المغرب نصرة للمرابطين بفلسطين.

تحية العز والإكبار للشعب المغربي المناصر دوما وأبدا لفلسطين الحبيبة pic.twitter.com/9w8QrZF3iq — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) December 24, 2023



ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات كتب عليها “المقاومة حتى النصر”، و”أوقفوا تطبيع الحكومة المغربية مع إسرائيل” و”فلسطين حرة”.



وسار أكثر من عشرة آلاف متظاهر في شارع محمد الخامس في وسط العاصمة تحت شعار “أوقفوا حرب الإبادة على غزة.. أوقفوا تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني”، وذلك بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.

“من باب الأحد إلى محطة القطار”

وانطلقت المسيرة وهي المسيرة الوطنية الرابعة في المغرب منذ اليوم المشهود في السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، من باب الأحد في قلب العاصمة الإدارية، وسلكت ساحتي البريد والبرلمان لتختتم مسار مقدمتها عند محطة القطار، دون أن يبرح آخرها مكانه، كما أخبرت بذلك لجنة التنظيم عند النهاية.

مظاهرة حاشدة في الرباط عاصمة المغرب ضد “إسرائيل” والتطبيع معها عقب الحرب على غزة. pic.twitter.com/5MZBNA1fC1 — أركــــان (@ar2aan) December 24, 2023



وقالت “جماعة العدل والإحسان” أحد منظمي المظاهرة على موقعها الالكتروني إن الشعب المغربي قال كلمته، وعبر عن رأيه الحاسم. “ليس فقط في قضية فلسطين التي يعدها قضية وطنية منذ سالف الأزمان، ولكن أيضا في هذا الطارئ الدخيل المسمى “التطبيع” رفضاً واستهجاناً واستنكاراً أن يربط النظام اسمهم باسمه ويقرن مسارهم الناصع بكيان لقيط هو إلى زوال بإذن الله.”

وأظهرت مقاطع فيديو المغاربة وهم يحملون أعلام بلادهم وعلم فلسطين، ويرددون شعارات منددة بالعدوان الاسرائيل عى قطاع غزة المستمر.

“تطبيعك لا يمثلنا”

وشوهدت لافتات تحمل شعارات “غزة غزة.. رمز العزة” و”الموت الموت لإسرائيل عدوة الشعوب مثيرة الحروب”.

ودعا المتظاهرون إلى إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين النظام المغربي وكيان الاحتلال ومقاطعة كافة التعاملات مع الاحتلال، سواء الاقتصادية أو الثقافية، وحضّ الشعب المغربي على مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال.

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وهتفوا خلال التظاهرة ” تطبيعك ما يمثلناش” في إشارة إلى اتفاقية التطبيع التي وقعها النظام المغربي مع كيان الاحتلال.

المغرب مظاهرة حاشدة في الرباط دعما لغزة ورفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني #الإرهابي#طرد_القوات_البريطانيه_بالمهره#فلسطين_الان pic.twitter.com/TFkubeB2SA — وسيم سعد قزيل (@wasem_sad22) December 24, 2023



وكان نظام المغرب قد وقّع مع كيان الاحتلال “الإسرائيلي” في 2020، اتفاقية تطبيع للعلاقات ضمن ما يسمى “اتفاقات أبراهام”، ولاحقاً شهدت العلاقات بين المغرب والاحتلال تطوراً متسارعاً على أصعدة اقتصادية وثقافية ودبلوماسية، رغم رفض ذلك من قوى شعبية وسياسية في المملكة.

حراك متواصل

ورغم أن المغرب وإسرائيل لم يكملا بعد عملية إنشاء سفارات كاملة لكل منهما في بلدي الآخر كما اتفقا، إلا أنهما اقتربا من بعضهما البعض، ووقعا اتفاق تعاون دفاعي.

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وتشهد المغرب حراكاً متواصلاً وشبه يومي، في العديد من ولاياتها ومدنها سواء في مناطق الريف أم في الداخل المدني ولدى كافة التنوعات الوطنية المغربية، دعماً لأهالي قطاع غزّة، وتنديداً بحرب الإبادة، وللمطالبة بقطع العلاقات مع كيان الاحتلال، ما يعكس ميلاً مغربياً وطنياً عاماً لدعم فلسطين.