فيديو مروع لاحتراق لنش تجاري في مياه سلطنة عمان .. والشرطة توضح

وطن – احترق لنش تجاري في المياه الإقليمية لسلطنة عمان قبالة سواحل نيابة “حاسك” بمحافظة ظفار، كان محملاً بمجموعة من البضائع ومتّجهًا إلى جمهورية الصومال.

ووفق بيان لـ”شرطة عمان السلطانية” فقد تم إجلاء طاقم اللنش المكون من 11 شخصاً من الجنسية الهندية من قبل المواطنين وجميعهم بصحة جيدة. فيما أصيب أحدهم إصابة طفيفة وتم نقله لتلقي العلاج اللازم.

احتراق لنش في المياه الإقليمية لسلطنة عمان قبالة سواحل نيابة حاسك بمحافظة ظفار، محمل بمجموعة من البضائع متّجهًا إلى جمهورية الصومال، وتم إجلاء طاقمه المكون من ١١ شخصاً من الجنسية الهندية عن طريق المواطنين وجميعهم بصحة جيدة مع إصابة أحدهم بإصابة بسيطة ونُقل لتلقي العلاج اللازم. pic.twitter.com/BZGHdHMsS9 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 23, 2023

شرطة عمان السلطانية تنشر فيديو احتراق لنش تجاري

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة السلطانية عبر حسابها الرسمي بـ”إكس” اللانش وهو يسير وسط البحر، والنيران والدخان الأسود الكثيف يندلعان من أرجائه ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.

وبحسب وسائل إعلام عمانية تمكنت طواقم شرطة خفر السواحل من إنقاذ طاقم اللنش وهم من جنسية آسيوية جميعهم بصحة جيدة، كما جرى التنسيق مع هيئة البيئة لتفادي وقوع أية أضرار بيئية.

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مواطن أبلغ عن الحادث

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي بلاغ من أحد المواطنين عن مشاهدته حريق في عرض البحر تحركت إثره زوارق شرطة خفر السواحل إلى الموقع.

حيث اتضح أن حريقاً نشب في لانش تابع لدولة آسيوية فتم إنقاذ الموجودين على متنه ونقلهم إلى الشاطئ.