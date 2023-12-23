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    فيديو مروع لاحتراق لنش تجاري في مياه سلطنة عمان .. والشرطة توضح

    تم إجلاء طاقم اللنش المكون من 11 شخصاً من الجنسية الهندية من قبل المواطنين العمانيين وجميعهم بصحة جيدة
    خالد الأحمدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    احتراق لنش تجاري في مياه سلطنة عمان
    احتراق لنش تجاري في مياه سلطنة عمان

    وطن – احترق لنش تجاري في المياه الإقليمية لسلطنة عمان قبالة سواحل نيابة “حاسك” بمحافظة ظفار، كان محملاً بمجموعة من البضائع ومتّجهًا إلى جمهورية الصومال.

    ووفق بيان لـ”شرطة عمان السلطانية” فقد تم إجلاء طاقم اللنش المكون من 11 شخصاً من الجنسية الهندية من قبل المواطنين وجميعهم بصحة جيدة. فيما أصيب أحدهم إصابة طفيفة وتم نقله لتلقي العلاج اللازم.

    شرطة عمان السلطانية تنشر فيديو احتراق لنش تجاري

    وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة السلطانية عبر حسابها الرسمي بـ”إكس” اللانش وهو يسير وسط البحر، والنيران والدخان الأسود الكثيف يندلعان من أرجائه ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.

    وبحسب وسائل إعلام عمانية تمكنت طواقم شرطة خفر السواحل من إنقاذ طاقم اللنش وهم من جنسية آسيوية جميعهم بصحة جيدة، كما جرى التنسيق مع هيئة البيئة لتفادي وقوع أية أضرار بيئية.

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    مواطن أبلغ عن الحادث

    وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي بلاغ من أحد المواطنين عن مشاهدته حريق في عرض البحر تحركت إثره زوارق شرطة خفر السواحل إلى الموقع.

    حيث اتضح أن حريقاً نشب في لانش تابع لدولة آسيوية فتم إنقاذ الموجودين على متنه ونقلهم إلى الشاطئ.

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