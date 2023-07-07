الجمعة, يوليو 7, 2023
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فيديو لاندلاع حريق في سفينة عملاقة محملة بـ1200 سيارة ومصرع رجلي إطفاء

كتب خالد السعدي
حريق في سفينة شحن ميناء نيوارك
اندلاع حريق مروع في سفينة شحن محملة بنحو 1200 مركبة في ميناء نيوارك بنيوجيرسي
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وطن – بثت وسائل إعلام، لقطات مُصوَّرة توثق لحظة اندلاع حريق مروع في سفينة شحن محملة بنحو 1200 مركبة في ميناء نيوارك بنيوجيرسي، وسط جهود كبير بذلت لإخماد النيران.

وأظهرت اللقطات، تصاعد أعمدة الدخان من السفينة العملاقة، التي كانت السيارات تصطف على سطحها، وسط مخاوف أثيرت من امتداد الحريق إلى المركبات.

كما شوهدت سيارات إطفاء وهي تهرول إلى نقطة رسو السفينة، في محاولة للسيطرة على الحريق.

وأعلنت السلطات الأمريكية، مصرع رجلي إطفاء خلال جهود السيطرة على الحريق المروع.

حرائق غابات مدمرة

يُشار إلى أن السلطات الأمريكية كانت قد أعلنت يوم الأربعاء، إخلاء مجمعات سكنية جراء حرائق غابات دمرت أكثر من 10 منازل في واشنطن إلا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات.

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وأوضحت السلطات، أن رجال الإطفاء عملوا على إخماد حريق غابات بالقرب من بلدة “أندروود” الواقعة في مقاطعة سكامانيا بولاية واشنطن.

فيما أكّد مسؤولو الإطفاء أن الظروف الحارة والرياح ساعدت في تأجيج انتشار الحريق عبر مجمع سكني على سفح تل يطل على طريق الولاية 14 ونهر كولومبيا الذي يقسم ولايتي واشنطن وأوريجون.

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