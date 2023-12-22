وزيرة إسرائيلية في تصريح متطرف: أريد رؤية غزة محاطة بالجثث (شاهد)

وطن- واصل المسؤولون الإسرائيليون، تصريحاتهم المتطرفة ضد الفلسطينيين في غزة، مُحرِّضين على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأهالي في القطاع المحاصر.

وظهرت وزيرة تمكين المرأة الإسرائيلية مي غولان، خلال مقابلة تلفزيونية: “أنا لا أهتم بشأن غزة، أنا حرفيا لا أهتم، يمكنهم الذهاب إلى البحر للسباحة”.

وأضافت مي غولان: “أريد رؤية جثث الإرهابيين محيطة بغزة”.

ويضاف هذا التصريح إلى سلسلة طويلة من التصريحات التي أدلى بها الوزراء والمسؤولون الإسرائيليون الذين حرَّضوا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

تحريض على ضرب غزة بقنبلة نووية

والتحريض الأبرز في هذا الإطار صدر عن الوزير الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي قال إنّ إلقاء قنبلة نووية هو أحد الخيارات لما سمّاه القضاء على حركة حماس.

وينتمي إلياهو إلى حزب (القوة اليهودية)، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

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وجاءت مثل هذه التصريحات التحريضية انعكاسا لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وكانت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، قد حذرت من خطاب الكراهية والخطاب اللاإنساني الذي يستهدف الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بشأن التزام إسرائيل والدول الأخرى بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك في أعقاب تأجيل التصويت في مجلس الأمن على قرار يهدف إلى زيادة المساعدات للقطاع.