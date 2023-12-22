محمد الضيف .. هكذا ظهر في الفيديو الذي زعمت اسرائيل عثورها عليه

وطن – أوردت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، معلوماتٍ جديدة حول مقطع الفيديو الذي قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه حصل عليه، ويظهر فيه محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وذكرت هيثة البث أنّ محمد الضيف ظهر بمستوى عالٍ وبشكل مختلف عن الصور المتوفرة له منذ عقد. مضيفةً أنّ المقطع المقدم لجهاز “الشاباك” الإسرائيليّ ظهر فيه الضيف يدخل مكتبه في جباليا. وفق الإدعاءات الإسرائيلية

وقالت إنّ مقطع الفيديو الذي قدم للشاباك ظهر فيه الضيف وهو في وضع نشط.

وكانت إسرائيل تروّج أن الضيف فقد قدميه وأنه غير قادر على تحريك يديه، ويحتاج إلى كرسي متحرك للتنقل، إلا أن المعلومات أظهرت واقعا مغايرا .

من جانبها، نشرت قناة “كان” العبرية، نسخة من بطاقة هوية محمد الضيف في منزل شقيقته في خانيونس، مشيرةً إلى أن جنود الكتيبة 82 من اللواء السابع هم من عثروا عليها .

תעודת הזהות הפלסטינית של מוחמד דף נתפסה בבית אחותו בדרום הרצועה, על ידי גדוד 82 של חטיבה 7@amit_segal pic.twitter.com/bH1dJ9I40R — החדשות – N12 (@N12News) December 22, 2023

وأضافت “كان” الفيديو يظهر محمد الضيف برفقة حراس، ويجلس خلف مكتب مجهز تجهيزًا جيدًا. حسب قولها

פרסום ראשון: באחד משני סרטונים שנאספו על ידי לוחמי צה"ל והגיעו לאמ"ן, נראה מוחמד דף במשרדו בג'באליה – מלווה במאבטחים ומתיישב מאחורי שולחן מאובזר@ItayBlumental #חדשותשישי pic.twitter.com/bDvyjb4KMT — כאן חדשות (@kann_news) December 22, 2023

محمد الضيف ليس مشلولاً

وقبل يومين، نشرت صحيفة “معاريف” العبرية، تقريرا كشف تفاصيل جديدة عن القائد العام لكتائب القسام.

وقالت الصحيفة في مقالها: “فشل آخر لنجوم المخابرات؟.. بعد سنوات من عدم وضوح الحالة الطبية لزعيم حماس في غزة، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو يظهر محمد الضيف وهو يمشي على قدميه وحالته أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل”.

وقال الصحفي الإسرائيلي بن كسبت لصحيفة “معاريف”، إن المعلومات الجديدة التي توصل إليها الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن محمد الضيف بصحة جيدة جدا ويسير على قدميه. وهناك ما يؤكد أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية أو شلل، خلافا لتقديرات سابقة لدى المخابرات الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة: “بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لشقيق السنوار محمد السنوار وهو يتحرك عبر أنفاق غزة، تبين الآن أن الضيف والذي تطارده إسرائيل منذ سنوات، يتمتع بصحة جيدة”.

وأوضحت أنه وفي إطار عملية جمع المعلومات الاستخبارية في قطاع غزة، عثرت إسرائيل على عدة مقاطع فيديو ظهر فيها الضيف سالما معافى.

وفي أحد مقاطع الفيديو، شوهد الضيف وهو يمشي على قدميه بعرج طفيف.

وتُبيِّن مقاطع الفيديو أن حالة الضيف أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل. حيث يستطيع المشي بمفرده ولا يستخدم كرسيا متحركا، وربما يمكنه أيضا استخدام كلتا يديه.

ونجا الضيف من سبع محاولات اغتيال على مر السنوات الماضية.