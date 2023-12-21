الإمارات احتضنت شركته.. قصة ضابط بالموساد الإسرائيلي باع أخطر أنظمة تجسس لدول عربية

وطن – كشفت الناشطة عائشة السيد، عن تفاصيل إقدام أنظمة عربية على شراء أخطر أنظمة تجسس من ضابط بالموساد الإسرائيلي.

وقالت عائشة في سلسلة تغريدات عبر حسابها بمنصة “إكس“، إن ضابط الموساد الإسرائيلي تال ديليان يملك إمبراطورية تقنيات التجسس، وباع هذه التقنيات للكثير من الدول العربية مثل الإمارات ومصر والسودان وغيرها.

بنشر تاني

وهحكي تاني عن خيانة حكام العرب

الموضوع اتطور معاهم لدرجة انهم اشتروا أخطر أنظمة تجـ.سس عشان يستخدموها ضد شعبهم

متخيل؟

📌”تال ديليان”

ضابط الموساد الإسرائيلي، صاحب إمبراطورية تقنيات التجسس اللي باعها لدول عربية كتير زي مصر و #السودان والامارات وغيرها كتير جداً

🔻ثريد

👇 pic.twitter.com/7WPC48p9At — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 20, 2023

من هو تال ديليان؟

وأضافت ديليان أن ولد سنة 1961 في القدس المحتلة، وهو ابن لأبوين يهوديين مهاجرين من أوروبا، كانا مدرسين في أكاديمية بتسلئيل الشهيرة للفنون في القدس خلال طفولة ديليان، وفي عام 1979، بدأ ديليان مسيرته الاستخباراتية عندما كان عمره 18 سنة.

الاول اقولكم مين تال ديليان

اتولد سنة 1961 في القدس المحتلة وهو ابن لأبوين يهوديين مهاجرين من أوروبا، كانوا شغالين مدرسين في أكاديمية بتسلئيل الشهيرة للفنون في القدس خلال طفولة ديليان.

في عام 1979، بدأ ديليان مسيرته الاستخباراتية عندما كان عمره 18 pic.twitter.com/vZYIUXOh1p — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 20, 2023

وأوضحت أن هذا الضابط التحق بالجيش حتى وصل إلى رتبة عقيد في وحدة الكوماندوز النخبة الاسرائيلية (التدخل السريع)،وتولى رتبة رفيعة في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” وكان قائد الوحدة التكتولوجية 81 وخرج للتقاعد في 2003.

تأسيس شركات تجسس

وأشارت إلى أن هذا الضابط أسّس العديد من الشركات، وهو يصف نفسه بأنه خبير استخبارات ومبتكر تقني، ورجل أعمال متسلسل من تل أبيب.

دخل الجيش لجد ما وصل لرتبة عقيد في وحدة الكوماندوز النخبة الاسرائيلية (التدخل السريع)تولى رتبة رفيعة في شعبة الاستخبارات العسكرية امان وكان قائد الوحدة التكتولوجية81 وطلع معاش في 2003

واسس شركات كتير بعديها

بيوصف نفسه بخبير استخبارات، ومبتكر تقني، ورجل أعمال متسلسل من تل ابيب pic.twitter.com/CrIVbXyzkT — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 20, 2023

وأفاد بأنه بعد خروجه للتقاعد، تخصَّص في أدوات واجهزة المراقبة وانشاء شركة سيركلز للتبع الهواتف الذكية سنة 2011 وباعها لشركة أمريكية في 2014.

وأصبحت هذه الشركة قادرة على اعتراض الاتصالات وتحديد الموقع الجغرافي لأي هاتف من خلال رقم الهاتف فقط خلال ست ثوانٍ عن طريق بروتوكول Signaling System7(SS7).

ولفتت إلى أن الضابط أنشأ بعد ذلك، شركة Intellexa في شمال مقدونيا، واعتبر نفسه غير خاضع لأي وزارة، وباع البرنامج دي للعديد من الدول ومنها بعض الدول العربية، كاشفة أن هذه الشركة لها فرع في دولة عربية.

وكشفت أن ضابط الموساد المتقاعد مكث لفترة في قبرص، ودخل في شراكة مع رجل أعمال يُدعى إبراهام شحاد، ومع ميروم هارباز وغيرهما من الإسرائيليين تحت اسم تحالف النجوم وأسسوا سويا WiSpea وهي شركة جرائم إلكترونية يمكنها اختراق الهواتف وتحديد المواقع الجغرافية للأهداف من خلال Wi-Fi، وقد أسسها ديليان.

المهم تال قعد في قبرص بعد كدة

ودخل في شراكة مع اكبر صهيوني في قبرص رجل اعمال اسمه ابراهام شحاد وميروم هارباز وصهاينة كتير تنيين تحت اسم تحالف النجوم

عملوا مع بعض WiSpea

وهي شركة جرائم إلكترونية يمكنها اختراق الهواتف وتحديد المواقع الجغرافية للأهداف من خلال Wi-Fi

أسسها ديليان pic.twitter.com/WtwAlB4ia8 — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 20, 2023

وتابعت: “عملوا في التحالف ده cytrox اللي متفرع من Intellexa ومنها عمل برنامج بريداتور الشهير (منافس بيغاسوس)، بيخترق الهاتف من خلال حاجات كتير بتوجهك على سيرفر خاص بيهم وخد كل حاجة بقى.. أتباع لدول عربية كتير منها السعودية اللي اشترته زي بيغاسوس (مننساش جمال خاشقجي).. وسلطنة عمان اشترته”.

دول عربية اشترت نظام التجسس

وأشارت إلى أن مصر اشترت هذه التقنية واستخدمتها ضد السياسي البارز أيمن نور، وضد المعارض أحمد الطنطاوي خلال حملته الرئاسية الماضية.

ام الدنيا

ام الدنيا وحكومة ام الدنيا طبعا مش هتفوت الفرصة دي واشتروا التقنية دي واستخدموها ضد ايمن نور

واحمد طنطاوي خلال الحملة الرئاسية اللي فاتت دي بجهد فاشل حسب ما قال "سيتيزن لاب" pic.twitter.com/xZZPIgCzFR — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 20, 2023

وأشارت إلى أن دولة الإمارات افتتحت فرعا لشركة انتلكسا التي تحالفت الشركة الفرنسية نيكسا 2019.

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وكشفت أن الإمارات اشترت هذه التقنية يوم 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، قائلة: “يوم 7 أكتوبر 2023 بداية طوفان الأقصى.. الإمارات اشترت التقنية دي، فاهم حاجة؟ واضحة الصورة ولا ايه؟.. اسرح بقى بخيالك بكل التفاصيل”.

وتابعت: “بعد فترة، قام تال ديليان مع شركةWiSpear بإنشاء شاحنة مراقبة خاصة بالتصنت والاختراق متعددة المهام وهي اختراق الهاتف والمكالمات والرسائل وحتى المحمي منها بتشفير قوي زي الواتساب”.

وأشارت إلى أن محمد حمدان دقلو(حميدتي) قائد قوات الدعم السريع بالسودان اشتري هذه الشاحنة.

محمد حمدان دقلو(حميدتي) قائد قوات الدعم السريع بالسودان اشتري السيارة دي

عايز تفهمني ان واحد خـ.روف زيه مبيعرفش يفك الحروف من بعض واخر تليفون مسكه كان نوكيا1100 بقى يعرف في تقنيات زي دي؟ هوا ولا اللي معاه؟

وحتى لو فيه،هل هيكونوا بنفس القدرة بتاعت عملاء يديروها ليهم

مش كدة برضو😊 pic.twitter.com/DYD0cne4RA — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 20, 2023

القبض على ضابط الموساد المتقاعد

وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على تال داليان في قبرص لاستخدامه الشاحنة رفقة زوجته اللبنانية لاختراق هواتف شخصيات مهمة في مطار لارنكا لصالح الموساد، وتم فتح تحقيق معه ومصادرة السيارة والأجهزة المضبوطة، إلا أن الموساد أنقذه من هذه القضية.

ولفتت إلى أن بنجلاديش ثالث أكبر دولة إسلامية في العالم، اشترت كل الأجهزة المتطورة لاعتراض الأرقام السرية للهواتف المحمولة والإنترنت والمكالمات وغيرها.