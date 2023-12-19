ظنّوا أنه مصاب بـ”شلل” .. فيديوهات محمد الضيف تصدم الاستخبارات الإسرائيلية

وطن- نشرت صحيفة “معاريف” العبرية، تقريرا كشف تفاصيل جديدة عن محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وجاءت المعلومات الواردة في تقرير الصحيفة على النقيض تماما من المعلومات التي كانت تروج لها الاستخبارات الإسرائيلية.

وكانت تروّج إسرائيل منذ قبل أن محمد الضيف فقد قدميه وأنه غير قادر على تحريك يديه، ويحتاج إلى كرسي متحرك للتنقل، إلا أن المعلومات أظهرت واقعا مغايرا بالمرة.

وقالت الصحيفة في مقالها: “فشل آخر لنجوم المخابرات؟.. بعد سنوات من عدم وضوح الحالة الطبية لزعيم حماس في غزة، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو يظهر محمد الضيف وهو يمشي على قدميه وحالته أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل”.

وقال الصحفي الإسرائيلي بن كسبت لصحيفة “معاريف”، إن المعلومات الجديدة التي توصل إليها الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن محمد الضيف بصحة جيدة جدا ويسير على قدميه وهناك ما يؤكد أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية أو شلل، خلافا لتقديرات سابقة لدى المخابرات الإسرائيلية.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت عن الجيش سابقا بأن الطيران الحربي تمكن من استهداف الضيف في الحروب السابقة، ما أدى استشهاد عائلته وإصابته بجروح خطيرة أدت لفقدانه البصر والقدرة على المشي.

وأضافت الصحيفة: “بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لشقيق السنوار محمد السنوار وهو يتحرك عبر أنفاق غزة، تبين الآن أن محمد الضيف والذي تطارده إسرائيل منذ سنوات، يتمتع بصحة جيدة”.

محمد الضيف سالما معافى

وأوضحت أنه وفي إطار عملية جمع المعلومات الاستخبارية في قطاع غزة، عثرت إسرائيل على عدة مقاطع فيديو ظهر فيها الضيف سالما معافى. وفي أحد مقاطع الفيديو، شوهد الضيف وهو يمشي على قدميه بعرج طفيف.

وتُبيِّن مقاطع الفيديو أن حالة الضيف أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل، حيث يستطيع المشي بمفرده ولا يستخدم كرسيا متحركا، وربما يمكنه أيضا استخدام كلتا يديه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضيف نجا من سبع محاولات اغتيال على مر السنوات الماضية.

وأوضحت أن حقيقة أن الضيف على قيد الحياة ويعمل وفي حالة جيدة نسبيا، بل إنه قادر على المشي بمفرده تتعارض تماما مع التقييمات الاستخباراتية في السنوات الأخيرة.

ومؤخرا، قام الجيش الإسرائيلي بتوزيع منشورات في قطاع غزة وعد فيها بمكافأة مالية كبيرة لأي شخص يقدم معلومات موثوقة عن مكان وجود كبار مسؤولي حماس، مثل محمد الضيف ومحمد شقيق يحيى السنوار.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو كشف عنه الجيش الإسرائيلي يظهر فيه شقيق يحيى السنوار، محمد السنوار في سيارة نموذجية داخل نفق تم الكشف عنه.