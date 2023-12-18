“افكترتها دمية”.. شاهد صدمة طفلة فلسطينية بعد رؤية أشلاء أختها الصغرى في غزة

وطن – انهارت طفلة فلسطينية من البكاء، وهي تروي لحظات صدمتها بعد رؤية أشلاء أختها الصغرى التي استشهدت إثر سقوط قذيفة إسرائيلية على منزلهم في قطاع غزة.

وقالت الطفلة في لقاء مع قناة “الجزيرة مباشر“، إن شقيقتها كانت بحالة سيئة، مضيفة: “شفتها تحت الحجارة.. شعور مقدرش أقوله صراحة.. ولقيت أختي التانية بتول إيديها مقطوعة جنبها وهي مرمية، أنا افكترتها دمية مفكرتهاش بتول”.

في حين روى الأب تفاصيل ما حدث، قائلا إنه كان يبحث عن زوجته تحت الأنقاض، واستخرجها بعد ثلاثة أيام، موضحا أنه ابنته الوسطى “آية” خرجت عبارة عن أشلاء، وتحديدا جمجمة.

وأشار إلى استشهاد أبناء شقيقيه، بإجمالي سبعة شهداء، موضحا أن ابنته (التي لا تزال على قيد الحياة) لا تفارقها مشاهد أشلاء شقيقتها.

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حصيلة كبيرة من الأطفال الشهداء

وأسفرت الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن تسجيل حصيلة كبيرة من الشهداء من الأطفال.

وبعد مرور 72 يوما من الحرب على غزة، تخطَّى عدد الشهداء 19 ألفًا وتجاوز عدد المصابين 50 ألفًا، علما بأن نسبة الضحايا من الأطفال وكذلك النساء تزيد عن 70%، في حين تشير الإحصائيات الأولية إلى أن قرابة 20 ألف طفل أصبحوا يتامى.