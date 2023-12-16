بفيديو مسيء للسيدة عائشة.. الجيش الإسرائيلي يستفز مشاعر الملسمين

وطن – استمراراً لنهجهم في استفزاز مشاعر المسلمين والإساءة لرموزهم الدينية نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي فيديو لأحد الكلاب المدربة المشاركة في هجوم الاحتلال على غزة، وكُتب على سترة واقية وضعت على ظهر الحيوان اسم “عائشة”.

وظهر الكلب وهو يتجول بين خرائب وركام داخل أحد المنازل قبل أن ينتقل إلى خارج المنزل، حيث تبدى دمار هائل خلفه قصف قوات الاحتلال.

ولوحظ تعمد مصور المقطع إظهار اسم السيدة عائشة إمعاناً في الإساءة واستفزاز مشاعر المسلمين.

السيدة عائشة

وتعد أم المؤمنين عائشة أحد أكثر نساء الرسول الكريم قرباً إلى قلبه، ويرى بعض الفقهاء أنها أكثرهم حباً إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وروت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الأحاديث النبوية ألفين ومئتين وعشرة أحاديث.

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وتباينت تعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ” إكس” -تويتر سابقا -حول الفيديو المسيء لمشاعر المسلمين ، ورأوا أن الإسرائيليين والشيعة التقوا في الإساءة للسيدة عائشة رغم تظاهرهم بالعداء علناً.

وعلق “نشّاب”: “الجيش الصهيوني ينشر فيديو لكلبة عسكرية من وحدة الكلاب الخاصة Oketz في غزة. الكلبة تمت تسميتها بـ “عائشة AISHA” بكل وقاحة!”

وأردف: “هذا الفيديو لكل واحد قليل دين وقليل مروؤة يتأمل بذرة خير من هذا الكيان المسخ !”.

وقال “أحمد فوزي” بنبرة تساؤل: “أين من صروعنا بالطائفية والمذهبية.. أين علماء الوهابية والسلفية وهم يشاهدون العدو الصهيوني يتطاول على السيدة “عائشة”.

وعقب “محمد الغيلي”: “محزن جداً أن يتطاول المسوخ وحثالة العالم على أم المؤمنين رضوان الله عليها”.

ورأى “رمزي” أن الإساءة إلى أم المؤمنين فكرة إيرانية نفذتها إسرائيل وهذا يعني ( تخادم ايراني إسرائيلي) للإساءة للمسلمين.”

وذهب “عمر القرشي” إلى القول بأن الامر هو لتوظيف العامل الديني بين الشيعة والسنة…حيث وجدوا هناك توافق على القضية الفلسطينية.”

وزعمت” مادلين السيد محمد ” أن المقصود ليس اسم السيده عائشة أم المؤمنين “رضي الله عنها” ، بل هو اسم عبرى ” إيشا” دون أن تذكر معناه.

وعلق آخر: “لكثرة يأسهم وفشلهم وهزيمتهم في الميدان يحاولون التخفيف على أنفسهم باستفزاز المسلمين، لكن الله يرينا فيهم عجائبه على يد رجال المقاومة”.