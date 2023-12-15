رقص مختلط وتحسُّس أجسام الفتيات.. مشاهد صادمة من مهرجان ميدل بيست الرياض على وقع حرب غزة

وطن- في الوقت الذي تتألم فيه الشعوب العربية ألما بسبب الحرب الإسرائيلية الهمجية المستمرة على قطاع غزة، تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها أمام ممارسات الخلاعة والبذاءة عبر فعاليات ينظمها رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وبإشراف من ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان.
وأظهرت مشاهد من مهرجان ميدل بيست، جانبا من الرقص المختلط بين حشود من الشباب والفتيات، وسط أجواء من التحرش وتحسس أجساد الفتيات التي باتت معتادة في مثل هذه الفعاليات.
بينما #غزة_تُباد .. #رقص واختلاط ومشاهد #فاضحة في حفل #ميدل_بيست" في #السعودية!#حماس36 #IStandWithPalestine #اليمن_يخنق_اسراييل #سمعتوا_الخبر #ابو_عبيده #افتحي_المعبر_يامصر #الشجاعيه #حماس #نواف_الاحمد_الصباح #صور_عاصمه_السياحه_العربيه #مدل_بيست #الاتحاد_الاهلي_المصري… pic.twitter.com/28aO2VKr5k
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 15, 2023
ويشارك عدد من الفنانين من عدة دول عربية، في فعاليات المهرجان السعودي، الذي بات عادة سنويا مليئة بهذه المشاهد الصادمة.
من بين هؤلاء المطربة اللبنانية إليسا التي ظهرت في المهرجان المقام بالعاصمة الرياض، بثياب فاضحة كانت ترتديها على منصة الغناء وفي الكواليس خلال افتتاح مهرجان ساوند ستورم الموسيقي ضمن الفعاليات.
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غضب عارم من مهرجان ميدل بيست
تنظيم هذا المهرجان بينما تتعرض غزة للإبادة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثار موجة غضب عارمة ضد النظام السعودي.
وقال الإعلامي الفلسطيني نظام المهداوي في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: “التضامن مع غزة و فلسطين ونصرة لثالث الحرمين (المسجد) الأقصى على طريقة تركي آل الشيخ و محمد بن سلمان”.
التضامن مع #غزة و #فلسطين ونصرة لثالث الحرمين #الاقصى
على طريقة #تركي_آل_الشيخ و #محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/4eNqt0T30W
— Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 15, 2023
وغرد الكاتب الصحفي السعوي تركي الشلهوب: “هل يوجد ذكر من الوطنجية يحمل ذرةٍ من دينٍ أو أخلاق أو قيم يجرؤ على انتقاد مثل هذه المظاهر الفاضحة المخزية؟ ثم أين هيئة كبار العُلماء؟ وأين السديس الذي يقول من فضل الله هذه البلاد لا يوجد فيها بدع، ولا يوجد فيها حفلات مخالفة للقرآن والسنة، أهذا من القرآن والسنة؟ حاشا لله”.
وكتب عماد المبيض إمام وخطيب جامع الملك عبدالعزيز بالدمام سابقاً: “انفلات أخلاقي في بلاد الحرمين الشريفين ينتشر بشكل متسارع ومخيف ودون أية قيود، وهذا مؤشر مقلق، لا تظنوا أيها العقلاء أنه سيقف بنفسه مالم توقفوه أنتم كلٌ بما يستطيع.. وفي الحديث: (إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب)”.
كما نشر العديد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لقطات من هذا المهرجان الذي فجر قنبلة غضب.