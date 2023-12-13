أعنف اقتحام إسرائيلي لمخيم جنين.. 7 شهداء و100 معتقل ودعوة عاجلة من حماس

وطن- شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعنف عملية اقتحام لمدينة ومخيم جنين منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين واعتقال العشرات.

ونفذت عملية الاقتحام، آليات عسكرية عديدة في عدة أحياء داخل جنين، فيما جرى قصف ثلاثة منازل فلسطينيين ما أسفر عن ارتقاء سبعة شهداء وإصابة آخرين، مع اعتقال ما لا يقل عن 100 فلسطيني.

تجدُّد تبادل إطلاق النار في محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وجيش الاحتلال يواصل عملياته العسكرية بالمدينة ويعتقل المواطنين ويقتحم منازلهم وسط حصار مستمر لليوم الثاني على التوالي pic.twitter.com/ZfHyrWfQYQ — TRT عربي (@TRTArabi) December 13, 2023

وشوهدت جرافات إسرائيلية وهي تقتحم جنين من محاور عدة، مع مداهمة المخيم ونشر قناصة على أسطح بنايات مرتفعة.

وشرعت جرافات الاحتلال، في تدمير البنية التحتية وممتلكات للمواطنين في المخيم، فيما سُمعت أصوات اشتباكات مسلحة تسمع في المدينة بين حين وآخر، بجانب سماع دوي انفجارات.

تغطية صحفية: “جيش الاحتلال يعيق وصول طواقم الدفاع المدني لمنطقة مسجد الأنصار في مخيم جنين، عقب تفجير منزل واندلاع حريق داخله”. pic.twitter.com/NJTUUMu4Ud — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 13, 2023

محاصرة أحياء في المخيم

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارا على أحياء في المخيم، وتمركزت أمام مداخل الطوارئ في مستشفيات جنين الحكومي والرازي والأمل.

واستهدف جيش الاحتلال، بصواريخ حارقة، منزل القيادي في كتيبة جنين عدي بعجاوي في الحي الشرقي من جنين، وذلك بعد أن سحب الاحتلال عددا من آلياته من المخيم، وأعاد نشرها في المنطقة الشرقية.

تغطية صحفية: “قوات الاحـــتـلال تحتجز مركبة للإطفاء تابعة للدفاع المدني الفلسطيني، في جنين”. pic.twitter.com/euqGPnX6YB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 13, 2023

حماس تدعو لتصعيد مقاومة الاحتلال بالضفة

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن العملية العسكرية المستمرة التي ينفّذها جيش الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن استشهاد سبعة من المواطنين، واعتقال أكثر من مائة وعشرين حتى الآن هي امتداد للحرب الشاملة التي تشنّها حكومة الاحتلال الفاشية على الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، في محاولة يائسة لإخماد جذوة المقاومة التي تسري في روح الشعب البطل.

وأضافت حماس في بيان: “نؤكّد أن ما تشهده جنين ومخيمها من جرائم وانتهاكات واستهدافٍ من الجو والأرض، لن يُفلح في وقف مسار المقاومة الصاعد، وأن شعبنا في الضفة الصامدة أكّد كلمته وقراره في مواجهة هذا الاحتلال الفاشي، ومستوطنيه الإرهابيين”.

وتابعت: “ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية، إلى تصعيد المقاومة في كافة المدن والقرى، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.