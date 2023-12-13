Close Menu
    الهدهد

    أعنف اقتحام إسرائيلي لمخيم جنين.. 7 شهداء و100 معتقل ودعوة عاجلة من حماس

    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    قوات الاحتلال في الضفة الغربية
    قوات الاحتلال في الضفة الغربية

    وطن- شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعنف عملية اقتحام لمدينة ومخيم جنين منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين واعتقال العشرات.

    ونفذت عملية الاقتحام، آليات عسكرية عديدة في عدة أحياء داخل جنين، فيما جرى قصف ثلاثة منازل فلسطينيين ما أسفر عن ارتقاء سبعة شهداء وإصابة آخرين، مع اعتقال ما لا يقل عن 100 فلسطيني.

    وشوهدت جرافات إسرائيلية وهي تقتحم جنين من محاور عدة، مع مداهمة المخيم ونشر قناصة على أسطح بنايات مرتفعة.

    وشرعت جرافات الاحتلال، في تدمير البنية التحتية وممتلكات للمواطنين في المخيم، فيما سُمعت أصوات اشتباكات مسلحة تسمع في المدينة بين حين وآخر، بجانب سماع دوي انفجارات.

    محاصرة أحياء في المخيم

    وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارا على أحياء في المخيم، وتمركزت أمام مداخل الطوارئ في مستشفيات جنين الحكومي والرازي والأمل.

    واستهدف جيش الاحتلال، بصواريخ حارقة، منزل القيادي في كتيبة جنين عدي بعجاوي في الحي الشرقي من جنين، وذلك بعد أن سحب الاحتلال عددا من آلياته من المخيم، وأعاد نشرها في المنطقة الشرقية.

    حماس تدعو لتصعيد مقاومة الاحتلال بالضفة

    بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن العملية العسكرية المستمرة التي ينفّذها جيش الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن استشهاد سبعة من المواطنين، واعتقال أكثر من مائة وعشرين حتى الآن هي امتداد للحرب الشاملة التي تشنّها حكومة الاحتلال الفاشية على الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، في محاولة يائسة لإخماد جذوة المقاومة التي تسري في روح الشعب البطل.

    وأضافت حماس في بيان: “نؤكّد أن ما تشهده جنين ومخيمها من جرائم وانتهاكات واستهدافٍ من الجو والأرض، لن يُفلح في وقف مسار المقاومة الصاعد، وأن شعبنا في الضفة الصامدة أكّد كلمته وقراره في مواجهة هذا الاحتلال الفاشي، ومستوطنيه الإرهابيين”.

    وتابعت: “ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية، إلى تصعيد المقاومة في كافة المدن والقرى، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.

    • اقرأ أيضا: 
    فيديو مؤلم من غزة.. فتيات يصرخن وهن يشاهدن احتراق والدهن بعد قصف إسرائيلي
    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.