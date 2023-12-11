معارض إماراتي يتسبب بأزمة لمحمد بن زايد في “كوب 28”.. مداخلة مفاجئة عبر Zoom

وطن – أكد الكاتب والإعلامي الإماراتي المعارض أحمد الشيبة النعيمي، انتقاده لانتهاكات سلطات محمد بن زايد في مجال حقوق الإنسان من قلب دبي للمرة الأولى منذ 11 عاماً.

جاء ذلك خلال كلمة للنعيمي -عبر تقنية الفيديو- لفعالية حقوقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28).

وقالت “جوي شيا” الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، التي تشارك في “كوب 28″، إن أحمد النعيمي انضم إلى فعالية مجلس الشمال في دبي عبر Zoom.

وقال النعيمي في تغريدة له على منصة إكس “لأول مرة منذ 11 عاماً ألقيت كلمتي في الإمارات وقد تحدثت عن خبر صدم الحاضرين”.

اليوم و لأول مرة منذ 11 عاماً ألقيت كلمتي في #الامارات

وقد تحدثت عن خبر صدم الحاضرين و هو تعرض #معتقلي_الرأي في الإمارات لمحاكمة جديدة بعد أن أنهوا محكومياتهم.

تخيل أن تنهي محكوميتك و التي هي 10 سنوات وبدل أن يفرج عنك تذهب لمحاكمة جديدة قد تكون أحكامها بنفس قدر ما قضيت في السجن.… https://t.co/bjLqAWkG0w — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) December 11, 2023

وسلط الكاتب الإماراتي المعارض الضوء على ما يعانيه معتقلو الرأي لدى سلطات بن زايد من انتهاكات جسيمة لأبسط حقوقهم وفق جميع القوانين الدولية والإنسانية.

انتهاكات جسيمة لأبسط الحقوق في الإمارات

وكشف الكاتب أحمد الشيبة النعيمي تعرض معتقلي الرأي في الإمارات لمحاكمة جديدة بعد أن أنهوا محكومياتهم.

وعلق النعيمي على ذلك: “تخيل أن تنهي محكوميتك و التي هي 10 سنوات وبدل أن يفرج عنك تذهب لمحاكمة جديدة قد تكون أحكامها بنفس قدر ما قضيت في السجن”.

وأضاف متسائلاً: “أي استهزاءٍ بحقوق الإنسان في هذه الدولة؟! و بأي شرع يحكمون؟” وختم تغريدته على منصة إكس قائلاً: “قاتل الله الظلم و الظالمين”.

اقرأ أيضا:

وأصدرت أبوظبي خلال السنوات الأخيرة قوانين وصفها نشطاء بأنها تتعارض مع الدستور والقوانين التأسيسية للدولة وتخالف أبسط حقوق الإنسان في التعبير وحريات الرأي.

#الامارات71 | 🇦🇪 لأول مرة من #دبي .. الاعلامي والكاتب أحمد الشيبة النعيمي يشارك في فعالية حقوقية خلال مؤتمر (#كوب_28) ويؤكد خلال حديثه أن #أبوظبي "لا تحترم حقوق الإنسان"، في ظل الانتهاكات والقمع الذي تمارسه ضد الحقوق والحريات ونشطاء #حقوق_الإنسان | #الإمارات #COP28 pic.twitter.com/kWPi5kPGHu — الإمارات71 (@UAE71news) December 11, 2023

الانتهاكات والقمع لدى سلطات بن زايد

ووفق موقع “الإمارات71” فإنه لأول مرة من دبي شارك الاعلامي والكاتب أحمد الشيبة النعيمي في فعالية حقوقية خلال مؤتمر (كوب 28).

وذكر المصدر أن الكاتب ذكر خلال حديثه أن أبوظبي “لا تحترم حقوق الإنسان”، في ظل الانتهاكات والقمع الذي تمارسه ضد الحقوق والحريات.

Ahmed AlNuaimi joining our Nordic Council event in Dubai via Zoom: “The UAE authorities are showing that they don’t have any respect for human rights.” pic.twitter.com/zlK3EEYKL3 — Joey Shea (@joey_shea) December 11, 2023

ورأى المصدر أن مشاركة ناشط إماراتي وحديثه عن حقوق الإنسان خلال فعالية تقام داخل الأراضي الإماراتية مثل (كوب 28) تعد أمراً منعدماً تماماً في البلاد خلال العقد الأخير، بسبب انعدام الفضاء الحقوقي وقمع حرية التعبير.

خطوة خطيرة ضد المعتقلين الإماراتيين

يذكر أن مركز مناصرة معتقلي الإمارات أكد ما ذكره النعيمي بتجديد الأجهزة الأمنية في أبوظبي محاكمة عشرات النشطاء الإماراتيين المعتقلين في سجونها، غالبيتهم ممن انتهت محكومياتهم، بتهم تتعلق بالإرهاب.

واعتبر موقع الإمارات71 الإماراتي تلك الخطوة بالخطيرة التي تسعى السلطات من خلالها إلى تمديد فترة احتجاز هؤلاء المعتقلين.

ومن بين المتهمين “سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصدّيق”.

كما تشمل القائمة “الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، والدكتور ناصر بن غيث” وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.