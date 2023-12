معارض إماراتي يتسبب بأزمة لمحمد بن زايد في “كوب 28”.. مداخلة مفاجئة عبر Zoom

وطن – أكد الكاتب والإعلامي الإماراتي المعارض أحمد الشيبة النعيمي، انتقاده لانتهاكات سلطات محمد بن زايد في مجال حقوق الإنسان من قلب دبي للمرة الأولى منذ 11 عاماً.

جاء ذلك خلال كلمة للنعيمي -عبر تقنية الفيديو- لفعالية حقوقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28).

وقالت “جوي شيا” الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، التي تشارك في “كوب 28″، إن أحمد النعيمي انضم إلى فعالية مجلس الشمال في دبي عبر Zoom.

وقال النعيمي في تغريدة له على منصة إكس “لأول مرة منذ 11 عاماً ألقيت كلمتي في الإمارات وقد تحدثت عن خبر صدم الحاضرين”.

وسلط الكاتب الإماراتي المعارض الضوء على ما يعانيه معتقلو الرأي لدى سلطات بن زايد من انتهاكات جسيمة لأبسط حقوقهم وفق جميع القوانين الدولية والإنسانية.

وكشف الكاتب أحمد الشيبة النعيمي تعرض معتقلي الرأي في الإمارات لمحاكمة جديدة بعد أن أنهوا محكومياتهم.

وعلق النعيمي على ذلك: “تخيل أن تنهي محكوميتك و التي هي 10 سنوات وبدل أن يفرج عنك تذهب لمحاكمة جديدة قد تكون أحكامها بنفس قدر ما قضيت في السجن”.

وأضاف متسائلاً: “أي استهزاءٍ بحقوق الإنسان في هذه الدولة؟! و بأي شرع يحكمون؟” وختم تغريدته على منصة إكس قائلاً: “قاتل الله الظلم و الظالمين”.

وأصدرت أبوظبي خلال السنوات الأخيرة قوانين وصفها نشطاء بأنها تتعارض مع الدستور والقوانين التأسيسية للدولة وتخالف أبسط حقوق الإنسان في التعبير وحريات الرأي.

ووفق موقع “الإمارات71” فإنه لأول مرة من دبي شارك الاعلامي والكاتب أحمد الشيبة النعيمي في فعالية حقوقية خلال مؤتمر (كوب 28).

وذكر المصدر أن الكاتب ذكر خلال حديثه أن أبوظبي “لا تحترم حقوق الإنسان”، في ظل الانتهاكات والقمع الذي تمارسه ضد الحقوق والحريات.

Ahmed AlNuaimi joining our Nordic Council event in Dubai via Zoom:

“The UAE authorities are showing that they don’t have any respect for human rights.” pic.twitter.com/zlK3EEYKL3

— Joey Shea (@joey_shea) December 11, 2023