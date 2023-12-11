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    معارض إماراتي يتسبب بأزمة لمحمد بن زايد في “كوب 28”.. مداخلة مفاجئة عبر Zoom

    أحمد الشيبة النعيمي أكد أن ما يحصل في الإمارات استهزاء فوق الوصف بحقوق الإنسان متسائلاً عن سلطات الإمارات: "بأي شرع يحكمون؟!"
    باسل سيدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات3 دقائق
    المعارض الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي يلقي كلمته في جلسة لمؤتمر المناخ
    المعارض أحمد الشيبة النعيمي يلقي كلمته عبر zoom بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات في جلسة لمؤتمر المناخ

    وطن – أكد الكاتب والإعلامي الإماراتي المعارض أحمد الشيبة النعيمي، انتقاده لانتهاكات سلطات محمد بن زايد في مجال حقوق الإنسان من قلب دبي للمرة الأولى منذ 11 عاماً.

    جاء ذلك خلال كلمة للنعيمي -عبر تقنية الفيديو- لفعالية حقوقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28).

    وقالت “جوي شيا” الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، التي تشارك في “كوب 28″، إن أحمد النعيمي انضم إلى فعالية مجلس الشمال في دبي عبر Zoom.

    وقال النعيمي في تغريدة له على منصة إكس “لأول مرة منذ 11 عاماً ألقيت كلمتي في الإمارات وقد تحدثت عن خبر صدم الحاضرين”.

    وسلط الكاتب الإماراتي المعارض الضوء على ما يعانيه معتقلو الرأي لدى سلطات بن زايد من انتهاكات جسيمة لأبسط حقوقهم وفق جميع القوانين الدولية والإنسانية.

    انتهاكات جسيمة لأبسط الحقوق في الإمارات

    وكشف الكاتب أحمد الشيبة النعيمي تعرض معتقلي الرأي في الإمارات لمحاكمة جديدة بعد أن أنهوا محكومياتهم.

    وعلق النعيمي على ذلك: “تخيل أن تنهي محكوميتك و التي هي 10 سنوات وبدل أن يفرج عنك تذهب لمحاكمة جديدة قد تكون أحكامها بنفس قدر ما قضيت في السجن”.

    وأضاف متسائلاً: “أي استهزاءٍ بحقوق الإنسان في هذه الدولة؟! و بأي شرع يحكمون؟” وختم تغريدته على منصة إكس قائلاً: “قاتل الله الظلم و الظالمين”.

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    وأصدرت أبوظبي خلال السنوات الأخيرة قوانين وصفها نشطاء بأنها تتعارض مع الدستور والقوانين التأسيسية للدولة وتخالف أبسط حقوق الإنسان في التعبير وحريات الرأي.

    الانتهاكات والقمع لدى سلطات بن زايد

    ووفق موقع “الإمارات71” فإنه لأول مرة من دبي شارك الاعلامي والكاتب أحمد الشيبة النعيمي في فعالية حقوقية خلال مؤتمر (كوب 28).

    وذكر المصدر أن الكاتب ذكر خلال حديثه أن أبوظبي “لا تحترم حقوق الإنسان”، في ظل الانتهاكات والقمع الذي تمارسه ضد الحقوق والحريات.

    ورأى المصدر أن مشاركة ناشط إماراتي وحديثه عن حقوق الإنسان خلال فعالية تقام داخل الأراضي الإماراتية مثل (كوب 28) تعد أمراً منعدماً تماماً في البلاد خلال العقد الأخير، بسبب انعدام الفضاء الحقوقي وقمع حرية التعبير.

    خطوة خطيرة ضد المعتقلين الإماراتيين

    يذكر أن مركز مناصرة معتقلي الإمارات أكد ما ذكره النعيمي بتجديد الأجهزة الأمنية في أبوظبي محاكمة عشرات النشطاء الإماراتيين المعتقلين في سجونها، غالبيتهم ممن انتهت محكومياتهم، بتهم تتعلق بالإرهاب.

    واعتبر موقع الإمارات71 الإماراتي تلك الخطوة بالخطيرة التي تسعى السلطات من خلالها إلى تمديد فترة احتجاز هؤلاء المعتقلين.

    ومن بين المتهمين “سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصدّيق”.

    كما تشمل القائمة “الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، والدكتور ناصر بن غيث” وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

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