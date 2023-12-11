قصف منزل صحفي الجزيرة أنس الشريف في جباليا واستشهاد والده

وطن – استشهد والد الصحفي الفلسطيني ومراسل قناة “الجزيرة” من غزة أنس الشريف، الاثنين، إثر قصف الاحتلال منزله في جباليا.

وأعلنت قناة “الجزيرة” نبأ استشهاد والد مراسلها أنس الشريف، كما نشر الشريف نفسه خبر استشهاد والده عبر حسابه الرسمي بـ”إكس“.

استشهاد الوالد الحبيب

إنا لله وإنا إليه راجعون — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 11, 2023

وبحسب ما رصدته (وطن) كتب أنس الشريف في تغريدة على حسابه لاقت تفاعلا كبيرا وسيلا من الموساة له والنعي لوالده الشهيد:”استشهاد الوالد الحبيب إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وعقب استشهاد والده صرح الصحفي أنس الشريف للجزيرة بالقول: “الاحتلال لا يريد للصورة أن تخرج وسنمضي في التغطية رغم الحصار”.

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وتابع موضحا أنهم لم يتمكنوا من دفن والده بسبب القصف الإسرائيلي وأنهم اضطروا لدفنه في ساحة مدرسة.

وأوضح أنس الشريف أن قوات الاحتلال استهدفت المنزل الذي يقطن فيه والده بمخيم جباليا واستشهد فورا، ولم يتمكن من الوصول إلى منزله نتيجة القصف الصهيوني المتواصل.

وشدد “الشريف” على أنه رغم كل شيء سيواصل تغطية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين في غزة.

وفجر خبر استشهاد والد مراسل الجزيرة غضبا واسعا عبر مواقع التواصل، وكتب مقدم البرامج حسام يحيى:”جيش الاحتلال الإرهابي يدلل مرة أخرى على استهدافه المتعمد للصحفيين، ويقصف منزل مراسل الجزيرة الزميل “أنس الشريف” واستشهاد والده.”

جيش الاحتلال الإرهابي يدلل مرة أخرى على استهدافه المتعمد للصحفيين، ويقصف منزل مراسل الجزيرة الزميل “أنس الشريف” واستشهاد والده. pic.twitter.com/lhF0GERy3O — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) December 11, 2023

وكتب مغرد باسم ياسر:”الاحتلال يقتل والد الصحفي أنس الشريف في قصف صهيوني استهدف منزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. الشهيد جمال الشريف.. إلى العلياء”

والاثنين، استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في دير البلح ومحيطها وسط القطاع المحاصر، كما استشهد وأصيب العشرات في قصف لمخيمي جباليا والمغازي شمالا، وخان يونس جنوبا.