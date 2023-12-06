برميل متفجر حولّهم أشلاء .. مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي يفقد 21 فرداً من عائلته

وطن – استشهد عدد من أفراد عائلة مراسل قناة الجزيرة القطرية مؤمن الشرافي بينهم والد ووالدة “الشرافي” وعدد من أشقائه جراء قصف منزل نزحوا إليه في مخيم جباليا.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مجزرة بشعة باستهداف بلوك رقم 2 في مدينة جباليا، ما أدى لاستشهاد 100 مواطن فلسطيني من المدنيين، كما تم استهداف مدرسة تؤوي عدد من النازحين شمال غزة.

وأكدت مصادر صحفية فلسطينية استشهاد 3 فتيات من عائلة ظافر نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف لمسجد الزاوية في بلوك 5، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تتمركز في المناطق الجنوبية “الفالوجا” والمناطق الشمالية لمخيم جباليا، في ظل استمرار القصف المدفعي الذى لم يتوقف.

استشهاد أفراد عائلة مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي

وقال مؤمن الشرافي لقناة “الجزيرة” إن قوات الاحتلال ألقت برميلا متفجرا على المنزل الذي نزحت إليه عائلته، مما أدى لتدميره هو والمنازل المجاورة بشكل كامل واستشهاد جميع سكانها.

مراسل #الجزيرة مؤمن الشرافي في ظهوره الأول بعد استشهاد 21 شخصا من أسرته من بينهم والده ووالداته وعدد من أشقائه ويقول: نحن نحرم من النظرة الأخيرة لمن يستشهد من أقاربنا ونحرم من دفنهم#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/GLwuyvuUbZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 6, 2023

وأضاف “الشرافي” أن آخر تواصُل له مع عائلته كان رسالة صوتية من والدته قبل أيام من استشهادها تعبر له فيها عن شوقها إليه وأملها في لقائه بعد الحرب.

وشدد مراسل الجزيرة على أن أكثر ما يؤلمه هو أنه لم يستطع حتى رؤية والديه بعد استشهادهما، وأن يطبع قبلة الوداع على جبينهما، أو يدفنهما لأنهما دفنا تحت الركام.

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وكان مؤمن الشرافي قد قال في اول ظهور له على الجزيرة بعد فقدان عائلته: “نحن نحرم من النظرة الأخيرة لمن يستشهد من أقاربنا ونحرم من دفنهم.”

وأضاف أن فرق الدفاع المدني لم تتمكن حتى لحظة ظهوره ولا المتطوعين من انتشال جثمان أي أحد الشهداء سوى طفلة قذفها الانفجار من شدته على سطح مبنى مجاور للمنزل المستهدف وقطعت إلى أشلاء.

لافتا إلى أن الانفجار خلّف حفرة عميقة وأن أشلاء الشهداء تطايرت في الهواء.

ولليوم الـ 61 يشن جيش الاحتلال قصفا همجيا مكثفا على غزة ضمن عدوانه الوحشي الذي خلف أكثر من 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في القطاع المحاصر.