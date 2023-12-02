100 شهيد في مجزرة إسرائيلية جديدة.. غارة فتاكة استهدفت منزلا يأوي عائلات ونازحين في جباليا

وطن- ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة خلال الحرب على قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد على الأقل في مخيم جباليا.

وشن جيش الاحتلال غارات عنيفة على منزل يأوي عائلات وأعدادا من النازحين، ما أسفر عن تدمير البناية المكونة من ستة طوابق بشكل كامل.

استهداف منزل في حي الفالوجا

واستهدف طيران الاحتلال، منزلا لعائلة عبيد في حي الفالوجا غربي مخيم جباليا الواقع شمالي قطاع غزة.

وهذا المنزل الذي جرى استهدافه، كانت مساحته واسعة ما جعله قادرا على أن يأوي عددا كبيرا من المواطنين، فيما شن مقاتلات الاحتلال غاراتها على المنزل دون سابق إنذار.

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وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الدكتور سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية وأسرته في استهداف منزل عائلة عبيد بمخيم جباليا.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن تدمير المنزل بشكل كامل، ما جعل كل الموجودين بداخله في عداد الشهداء، حيث تحول المنزل لكومة من الرُكام وفق شهود عيان.

وهرعت طواقم الإسعاف وسيارات الإسعاف المدني، عبر أكثر من سيارة، في حين لم تفلح سوى في إخراج عدد قليل من الجرحى.

مجزرة إسرائيلية في دير البلح

وسبق ارتكاب هذه المجزرة، إقدام الاحتلال على ارتكاب مزرة أخرى في منطقة دير البلح في قطاع غزة، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال.

ونُقلت جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، وسط حالة من الهلع والحزن تسيطر على الأجواء.

يعالجون على الأرض في ظروف كارثية.. شهداء وجرحى معظمهم أطفال في قصف إسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/jwbaDgFGkI — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 2, 2023

في حين ظهرت علامات الخوف والرعب على وجوه من نجا من الأطفال في القصف الذي استهدف المنزل الذي كان يؤوي العشرات، معظمهم أطفال ونساء.

الاحتلال يستهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم المغازي في دير البلح جنوب قطاع غزة

#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/tQ2gecPRnh — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 2, 2023

وكانت وزارة الصحة بغزة، قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدايتها إلى 15207 شهداء.

ووفق أحدث إحصاءات الوزارة، فقد ارتفع عدد المصابين منذ بداية الحرب إلى 40652 جريحا، فيما يمثل الأطفال والنساء 70% من ضحايا الحرب الإسرائيلية.