رصد تغير كبير في طبيعة إصابات الفلسطينيين في الضفة الغربية.. ما القصة؟

وطن- في تأكيد على تصاعد التوترات في مناطق الضفة الغربية جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر، رصدت منظمة “أطباء بلا حدود” تغيّرا واضحا في طبيعة الإصابات الناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال.

وقالت المنظمة الدولية، إن ضحايا إطلاق النار الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حاليا يتعرضون لإصابات في الرأس والبدن أكثر منها في أطراف الجسم.

وصرح رئيس المنظمة كريستوس كريستو، إنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ظهر تغيّر واضح في الإصابات التي عاينها موظفو المنظمة بمستشفيات الضفة، وفق “الجزيرة“.

آلية إطلاق النار مختلفة

كريستو الذي كان قد أجرى زيارة للضفة الغربية مؤخرا، قال إن آلية إطلاق النار كانت مختلفة، ففي الماضي كانوا يستهدفون الأطراف، أما حاليا فإن الإصابات جراء إطلاق النار تستهدف منطقة البطن والجذع والرأس، واصفا ذلك بالتغيّر الواضح.

وأشار إلى أنه مع حدوث هذا التغيّر في الإصابات، فإن ذلك يعني سقوط المزيد من الشهداء، ودعا كريستو إلى اهتمام دولي أكبر بالضفة الغربية.

ورصد كريستوس كريستو بنفسه، أنه خلال عملية توغل عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين، مُنعت سيارات الإسعاف من الوصول للمرضى وأُغلق مدخل المستشفى.

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وعبر عن شعور باليأس لدى المصابين داخل المستشفيات، إذ ليس هناك ما هو أسوأ بالنسبة للطبيب من عجزه عن الوصول إلى المرضى وفق تعبيره.

يأتي هذا التوثيق في وقت تشهد فيه الضفة الغربية اقتحامات ومواجهات يومية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي تنفذ حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية.

6 شهداء في مخيم الفارعة

وفي أحدث الاعتداءات الإسرائيلية، استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة، جنوب طوباس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل للمخيم، فيما ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

تعزيزات عسكرية إسرائيلية في المخيم

وتسللت قوات إسرائيلية خاصة إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

يأتي هذا فيما اندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

بدوره، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين خلال اقتحامها المخيم، هما معاذ عيسى يوسف غزلاوي، ومعتز عمر محمد عبد الجواد.