مؤرخ إسرائيلي: حماس ليست إرهابية.. ولن نقضي عليها حتى لو قتلنا كل مقاتليها (شاهد)

وطن- استبعد المؤرخ الأكاديمي الإسرائيلي آفي شلايم، تحقيق جيش الاحتلال هدفه الذي يضعه للحرب على قطاع غزة، وهو القضاء على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وقال شلايم خلال مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر”، إنّ إسرائيل لن تحقق هذا الانتصار في قطاع غزة، موضحا أنّ الحرب الراهنة مختلفة عن الحروب السابقة بسبب وضع إسرائيل هدف القضاء على حماس.

وأضاف أن هجوم السابع من أكتوبر الماضي أصاب المجتمع الإسرائيلي بحالة غضب شديد وجعله يريد القضاء على حركة حماس.

وأشار آفي شلايم إلى أنّ هذا الهدف هو غير واقعي، وأرجع ذلك إلى أن حماس ليست منظمة إرهابية كما يقول الإسرائيليون، لكنّها حركة سياسية لها جناح عسكري، وهي أيضا حركة اجتماعية لها مؤسسات.

حماس جزء من المجتمع الفلسطيني

وشدد على أن حماس جزءٌ لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني، مؤكدا كذلك أن حماس تعتبر فكرة ومذهبا ورؤية من أجل الحصول على حرية الفلسطينيين واستقلالهم.

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وتابع: “يمكنك أن تقضي على منظمة بالقوة العسكرية لكن لا يمكنك أن تقتل على فكرة أو أيديولوجية حتى لو استطاعت إسرائيل جميع مقاتلي حماس فلا يمكنها القضاء على (الحركة)”.

ولفت آفي شلايم إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يراه الإسرائيليون مسؤولا عن هجوم السابع من أكتوبر.

حماس تحتفظ بقوتها

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد أكّدت أن حماس لا تزال تحتفظ بقوتها رغم مرور أكثر من 60 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة بعيدة عن الاكتمال رغم أن غزة سويت بالأرض، مؤكدة أن قوات الاحتلال البرية لم تدخل بعد إلى بعض معاقل حماس الرئيسية في شمال غزة.

وأوضحت أنه خلال الهدنة الأخيرة ظهر عشرات من المسلحين الذين يرتدون الأقنعة في ساحة رئيسية لتسليم المحتجزين”، في إشارة إلى وجود مقاتلي الحركة في المنطقة التي خاض فيها جيش الاحتلال معارك ضارية واعتقد أنه أضعف سيطرة الحركة عليها.

وقال الرئيس السابق للقسم الفلسطيني في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن ثلث مدينة غزة خارج سيطرة القوات الإسرائيلية بما فيها مناطق من المتوقع أن تكون شديدة التحصين.