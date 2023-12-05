جنرال احتياط في جيش الاحتلال يعترف: نحن بعيدون جدا عن القضاء على حماس (شاهد)

وطن- أقرّ جنرال احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق بريك، بأنهم بعيدون عن تحقيق هدفهم المزعوم المتمثل في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال في مقطع فيديو بثته قناة “الجزيرة”: “إذا نظرنا من قريب لما يحدث الآن نجد أننا موجودون بالفعل في داخل قطاع غزة منذ أيام، نقاتل حماس والجهاد (الإسلامي).. اليوم نحن نسيطر على 80% من شمال غزة، وهناك 20% أخرى بحاجة للعمل عليها وهي منطقة الزيتون وضواحيها”.

وأضاف: “الهدف الأساسي الذي من أجله شننا الحرب هو القضاء على حماس والجهاد، ويؤسفني بشدة أننا بعيدون جدا عن تحقيق هذا الهدف”.

وتحدث جنرال الاحتياط الإسرائيلي يتسحاق بريك عن السبب في ذلك، قائلا: “هناك مدينة أنفاق بُنيت تحت قطاع غزة، وتحت مدينة غزة وتحت خان يونس”.

وأشار إلى أن حركتي حماس والجهاد لديهما عشرات الآلاف من المقاتلين، مُشككا في الأعداد التي يعلنها جيش الاحتلال ويزعم أنها للقضاء على مقاتلين من المقاومة.

عشرات الآلاف من المقاومين يتجولون في الأنفاق

وتابع يتسحاق بريك: “حتى لو قُتل الآلاف، فهم لديهم عشرات الآلاف يتجولون في الأنفاق والهدف الأساسي هو الوصول إليهم والقضاء عليهم”.

وزاد قائلا: “إذا كنا لم نتمكن من الوصول إلى معظمهم حتى هذه اللحظة، فنحن بعيدون جدا”.

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ولفت يتسحاق بريك إلى أنه مهما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير فتحات من الأنفاق، فإن غزة يتواجد بها الآلاف من الفتحات التي يتم استخدامها.

غضب متزايد في إسرائيل من نتنياهو

ويزداد حجم الغضب في إسرائيل جراء فشل جيش الاحتلال في تحقيق الأهداف التي زعم أنه يخوض من أجلها الحرب على غزة، بجانب تحميل السلطات الحالية مسؤولية الفشل الأمني جراء هجوم السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقادات داخلية بسبب رفضه تحمل المسؤولية عن إخفاق التنبؤ المسبق بهجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، فجر 7 أكتوبر.

زعيم المعارضة يطالب نتنياهو بالاستقالة

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، قد اتهم نتنياهو، بالمسؤولية عما وصفها بالكارثة التي حلت بإسرائيل في السابع من أكتوبر، مطالبا إياه بالتنحي عن منصبه وتشكيل حكومة جديدة من داخل الكنيست.

وقال في كلمة له نشرها عبر منصة “إكس”، إن نتنياهو يواصل القيام بكل الأخطاء ولا يمكنه البقاء في منصبه كرئيس للحكومة لدقيقة واحدة إضافية.

وأضاف أن الوقت قد حان لتنحي حكومة نتنياهو، متابعا: “الشخص الذي وقعت خلال ولايته أكبر كارثة عرفناها، يجب أن يخرج من حياتنا”.