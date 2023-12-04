الكشف عن خطة بايدن لمستقبل غزة بعد الحرب.. سلطة فلسطينية متجددة ونشر قوات دولية

وطن- كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى، ملامح خطة إدارة الرئيس جو بايدن لما بعد الحرب في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، في تقرير، إن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالات أخرى، يقودهم منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، أمضوا أسابيع في صياغة هذه الخطة.

ووفق ما أوردته الصحيفة، فإن الخطة تشمل زيادة مساعدات واشنطن الأمنية للسلطة الفلسطينية وتمنح دورا أكبر للمنسق الأمني الأمريكي في المنطقة.

سلطة فلسطينية متجددة الحكم

وقال المسؤولون الأمريكيون إن هناك حاجة لقوة دولية لتحقيق الاستقرار مباشرة بعد توقف القتال على أن يعقب ذلك تولي سلطة فلسطينية “متجددة الحكم” على المدى الطويل.

وبحسب مسؤول بالخارجية الأميركية، فإن السلطة الفلسطينية أمامها تحديات كبيرة على صعيد “الشرعية والقدرات”.

وضع حماس بعد الحرب

فيما أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن ما بقي مجهولا هو الحجم الذي سيتبقى من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بعد الحرب.

وأشار المسؤول إلى أنه رغم الجهود المبذولة، فلم تتمكن الإدارة الأمريكية من دفع القادة الإسرائيليين نحو مناقشة هادفة لشكل غزة ما بعد الحرب، مؤكدا أنه لا تداول لأي حديث عن تقييد المساعدات العسكرية الأمريكية كوسيلة ضغط على إسرائيل.

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ورغم أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وآخرين في إدارة بايدن أعلنوا أن السلطة الفلسطينية “المعاد تنشيطها” يجب أن تدير القطاع، فإنهم لم يكشفوا عن تفاصيل كيفية إنجاز ذلك، كما أن تل أبيب أبدت معارضتها واستبعدت الأمر، على حد قول الصحيفة.

في حين صرح مسؤول كبير في إدارة بايدن: “في النهاية، نريد أن يكون لدينا هيكل أمني فلسطيني في غزة بعد الصراع”.

حماس تؤكد الرفض المطلق لفرض وصاية على الشعب الفلسطيني

وكانت حماس قد أكدت في أكثر من مناسبة، أنه لا توجد قوة على الأرض يمكن أن تفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني، وذلك ردا على التقارير والخطط التي يجري الحديث عنها بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية.

وسبق أن صرح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: “للذين يظنون أن حماس ذاهبة، ستبقى حماس ضمير شعبنا وتطلعاته ولن تستطيع قوة في الأرض انتزاعها أو تهميشها”.

وأضاف: “مخططات أمريكا والاحتلال أحلام وجزء من حرب نفسية نرجو ألا يتورط بها أحد”.