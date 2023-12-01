“الكويت على فوهة بركان”.. كاتب عراقي يحذر من سيناريو كارثي في حال وفاة الأمير

وطن – كشف رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر” الصحفي والكاتب العراقي مصطفى كامل، عما قال إنها مؤشرات تدل على أن الكويت باتت على “فوهة بركان”، وهناك الكثير مما يهدد استقرارها في حال وفاة الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد.

وكانت إشاعات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية عن وفاة أمير الكويت سريريا. وهو ما نفاه قطعيا وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ محمد العبد الله الصباح، مؤكدا أن حالة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة، وأنه لا يزال يتلقى العلاج اللازم بعد نقله إلى المستشفى، صباح الأربعاء، إثر وعكة صحية طارئة.

نعم #الكويت على فوهة بركان، وهنا التفاصيل أثارت تغريدتنا بشأن الكويت أمس ردود فعل كبيرة، حيث أشرنا إلى وجود ما يهدد استقرار هذا البلد الخليجي في حال وفاة الأمير الحالي #الشيخ_نواف_الاحمد، شفاه الله تعالى، وللتفصيل والتوضيح نقول:

أن يكون لبلدٍ مثل الكويت ولي عهد معلن فهذا لا… pic.twitter.com/QXzvWsUOoS — مصطفى كامل (@mustafakamilm) December 1, 2023

وقال الصحفي العراقي “مصطفى كامل” في مقالة له نشرها عبر حسابه في موقع “إكس“-تويتر سابقاً- إن كون وجود ولي عهد لبلد مثل الكويت لا يعني لوحده استقرار منظومة الحكم.

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عوامل تهدد الأمن الداخلي للكويت

وأضاف أن “هناك عوامل أخرى تهدّد الأمن الداخلي وتعكّر الاستقرار المجتمعي، ومنها-كما قال- السن المتقدم لولي العهد الحالي مشعل الأحمد الصباح 83 سنة.

وتابع: “وكذلك التهديدات الأمنية، كخلية العبدلي التي أطلق سراح زعيمها حسن عبد الهادي حاجيه قبل أيام بضغوطٍ من إيران مثالاً.”

إضافة إلى العناصر الإيرانية المتغلغلة في أوساطٍ عديدة، ومنها عبد الحميد دشتي الذي عُفي عنه بضغوطٍ من طهران.

وتابع كامل أن هناك مؤشرات أخرى لعدم الاستقرار في البلاد، ومنها المصالح التجارية التي تمثل أخطبوط فساد داخل منظومة الحكم، وإعلان غرفة التجارة أنها تعيّن وزراء. علاوة على التهديدات الإيرانية السياسية والأمنية والاقتصادية المباشرة، في قضية حقل الدرة.

عناصر فاسدة

ولفت مصطفى كامل إلى توثب الشباب الطامح لأدوارٍ أكبر داخل الأسرة الحاكمة، كأحمد الفهد ومن يسانده من أعضاء الأسرة والضباط الموالين له في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني.

أضف إلى ذلك العناصر الفاسدة التي ضُربت مصالحها وصدرت أحكام قضائية بحقها وتتحيّن الفرص للانتقام، كخالد الجراح وقضية صندوق الجيش، والشخصيات الناقمة داخل الأسرة الحاكمة وتنتظر صدور أحكام بحقها كجابر المبارك، يقول مصطفى كامل.

كامل أشار أيضاً إلى الحراك السياسي المبالغ به جداً في بلدٍ صغيرٍ لا توجد فيه أحزاب أصلا، والخلافات الكبيرة بين المعارضة والحكومات والتي أدّت إلى حلّ مجلس الأمة خمس مرات خلال 10 سنوات، وتعطيل دوره الرقابي والتشريعي مراراً خلال هذا العقد.

وقال الكاتب العراقي إنه يعتقد أن هذه الأمثلة تكفي للحديث عن احتمال حدوث مشاكل يمكن أن تهدّد أمن الكويت واستقرارها بأي قدرٍ.

واستطرد: “أما قولنا إن السعودية لن تتدخل في مواجهة إيران، فهذا مؤكد في ظل المعطيات الجديدة التي تحكم سياسة المملكة بعد الحرب مع الحوثي في اليمن واتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران برعاية الصين وتغيرات داخلية عديدة، كما أن المملكة في عهد محمد بن سلمان ليست كما كانت في عهد فهد بن عبدالعزيز.”

وأضاف الصحفي العراقي أن كل ما أورده من حقائق ووقائع ليست تنجيماً ولا خيالات أو تمنيات، بل واقع يعرفه الجميع وإن كانوا لا يجاهرون به أو لا يربطون بين أجزائه لتكوين صورة أوضح وأشمل.