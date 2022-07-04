قضية “صندوق الجيش”.. الكويت تقاضي وزير دفاعها السابق خالد الجراح أمام محكمة أمريكية

وطن – كشف موقع “Law360” الامريكية المتخصص بالشؤون القضائية، عن وجود معركة قانونية بين الحكومة الكويتية ، ووزير الدفاع الكويتي السابق خالد الجراح، والمدعين العامين الأمريكيين، ومجموعة مجهولة من المطورين والمدانين السابقين والمحامين على عشرات الملايين من الدولارات حول عقارات لوس أنجلوس.

وأوضح الموقع أن المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية بدأت النظر في دعوى قضائية رفعتها الحكومة الكويتية ضد وزير الدفاع السابق، خالد الجراح، في إطار قضية “صندوق الجيش”.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن النظر بالقضية جاء بعد رفع الدعوى بتاريخ 20مايو/آيار الماضي، أي بعد أسابيع من صدور حكم من محكمة الوزراء الكويتية بتبرئة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك والجراح وآخرين من تهم جنائية تتعلّق بالادعاءات نفسها.

وولفت الموقع إلى أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء الكويتي، إذ صدر حكم محكمة الوزراء في 8 آذار/ مارس الماضي، فيما طعنت النيابة عليه في 27 آذار/ مارس، وحدّدت محكمة التمييز جلسة في 17 تموز/ يوليو المقبل لنظر القضية.

ورجّح سياق الدعوى أن الأموال التي تم ضخها في عقارات فاخرة في أحد أرقى الأحياء بمدينة لوس أنجلوس هي أموال عامة كويتية.

حق الكـويت في استرداد الأموال

وأوضح الموقع الأمريكي أنه وعلى هذا الأساس، فلدولة الكويت الحق في أن تسترد المبلغ الذي ستُثبته المحاكمة، ولكن ليس أقل من 104 ملايين دولار.

وأشار تقرير الموقع الأمريكي إلى أن “هذه الدعوى تُمثل أحدث تطور في سياق قصة طويلة ومعقدة تتعلق بواحدة من أبرز الاستثمارات العقارية في بيفرلي هيلز الراقية بجنوب كاليفورنيا. كما أنها تُعيد تسليط الضوء على المكانة البارزة التي تحتلها صفقات العقارات الفاخرة في لوس أنجلوس بين مكائد النخبة العالمية”، وهو الاستثمار العقاري الذي كان الجراح قد ضخ فيه نحو 160 مليون دولار.

خداع “الجـراح”

وأشار الموقع إلى أن “الجراح” اكتشف لاحقاً أنه قد تم خداعه وبيع الرهن العقاري من دون علمه، فلجأ إلى القضاء الأمريكي للمطالبة باسترداد الأموال التي ضخها.

ونوه الموقع إلى أنه حتى الآن، لم توافق المحاكم الأمريكية على مزاعم خالد الجراح.