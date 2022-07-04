الرئيسيةالهدهدقضية "صندوق الجيش".. الكويت تقاضي وزير دفاعها السابق خالد الجراح أمام محكمة...
الهدهد

قضية “صندوق الجيش”.. الكويت تقاضي وزير دفاعها السابق خالد الجراح أمام محكمة أمريكية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
قضية خالد الجراح watanserb.com
الوزير الكويتي السابق خالد الجراح

وطن – كشف موقع “Law360” الامريكية المتخصص بالشؤون القضائية، عن وجود معركة قانونية بين الحكومة الكويتية ، ووزير الدفاع الكويتي السابق خالد الجراح، والمدعين العامين الأمريكيين، ومجموعة مجهولة من المطورين والمدانين السابقين والمحامين على عشرات الملايين من الدولارات حول عقارات لوس أنجلوس.

وأوضح الموقع أن المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية بدأت النظر في دعوى قضائية رفعتها الحكومة الكويتية ضد وزير الدفاع السابق، خالد الجراح، في إطار قضية “صندوق الجيش”.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن النظر بالقضية جاء بعد رفع الدعوى بتاريخ 20مايو/آيار الماضي، أي بعد أسابيع من صدور حكم من محكمة الوزراء الكويتية بتبرئة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك والجراح وآخرين من تهم جنائية تتعلّق بالادعاءات نفسها.

رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك (يمين) ووزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح مثلا للمحاكمة في قضية “صندوق الجيش”

وولفت الموقع إلى أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء الكويتي، إذ صدر حكم محكمة الوزراء في 8 آذار/ مارس الماضي، فيما طعنت النيابة عليه في 27 آذار/ مارس، وحدّدت محكمة التمييز جلسة في 17 تموز/ يوليو المقبل لنظر القضية.

ورجّح سياق الدعوى أن الأموال التي تم ضخها في عقارات فاخرة في أحد أرقى الأحياء بمدينة لوس أنجلوس هي أموال عامة كويتية.

حق الكـويت في استرداد الأموال

وأوضح الموقع الأمريكي أنه وعلى هذا الأساس، فلدولة الكويت الحق في أن تسترد المبلغ الذي ستُثبته المحاكمة، ولكن ليس أقل من 104 ملايين دولار.

وأشار تقرير الموقع الأمريكي إلى أن “هذه الدعوى تُمثل أحدث تطور في سياق قصة طويلة ومعقدة تتعلق بواحدة من أبرز الاستثمارات العقارية في بيفرلي هيلز الراقية بجنوب كاليفورنيا. كما أنها تُعيد تسليط الضوء على المكانة البارزة التي تحتلها صفقات العقارات الفاخرة في لوس أنجلوس بين مكائد النخبة العالمية”، وهو الاستثمار العقاري الذي كان الجراح قد ضخ فيه نحو 160 مليون دولار.

خداع “الجـراح”

وأشار الموقع إلى أن “الجراح” اكتشف لاحقاً أنه قد تم خداعه وبيع الرهن العقاري من دون علمه، فلجأ إلى القضاء الأمريكي للمطالبة باسترداد الأموال التي ضخها.

ونوه الموقع إلى أنه حتى الآن، لم توافق المحاكم الأمريكية على مزاعم خالد الجراح.

المصدرLaw360
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

وزارة كويتية تدعو المواطنين لمساعدتها في مكافحة المثلية الجنسية

حياتنا

“سكرتيرة عربية” تتهم سفير دولة إفريقية في الكويت بهتك عرضها.. ما القصة؟

الهدهد

“تمنيت موتهم بدلا من ترحيلهم”.. تغريدة عنصرية ضد الجالية المصرية تثير جدلا في الكويت

الهدهد

الكويت.. أنباء عن تكليف وزير الداخلية بترؤس الحكومة الجديدة

الهدهد

فيديو يوثق جريمة سرقة في محل ذهب بالكويت.. ونشطاء يسخرون من “غباء السارق”

الهدهد

إظهار العورة والمخدرات وسمعة سيئة.. مصريون يعترفون بـ”كوارثهم” في الكويت (فيديو)

الهدهد

شاهد رد فعل النواب الكويتيين المعتصمين بعد قرار حل مجلس الأمة

تقارير

حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة .. ما سبب القرارات المفاجئة التي أعلنها ولي عهد الكويت!؟

الهدهد

بعد واقعتي الفيلم والسفارة.. الكويت تستدعي الرقابة الشعبية في مواجهة المثلية الجنسية

تقارير

أزمة “البدون” في الكويت.. (وطن) تفتح الملف المسكوت عنه وتنقل شهادات صادمة

الهدهد

يعقوب بوشهري وفضيحة قناة “الحدث”.. نام شاعرا واستيقظ عالما نوويا تم اغتياله!

حياتنا

كويتي يقوم بتصوير ولمس بناته بالملابس الداخلية ومطالبات بالتدخل والقبض فوراً!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا