“أدام الله عاركم”.. كاتب إماراتي يوثق خيانة محمد بن زايد ودعمه لإسرائيل بقصيدة

وطن – عبر قصيدة لاقت تفاعلا واسعا وجه الكاتب الإماراتي ورئيس “الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع” أحمد الشيبة النعيمي، انتقادات حادة للنظام الإماراتي ورئيسه محمد بن زايد، عقب استقباله لرئيس إسرائيل في أبوظبي.

وكان إسحاق هرتسوغ رئيس الكيان الصهيوني، وصل إلى الإمارات، الخميس، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب28” الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة.

قصيدتي في استقبال مجرم الحرب إسحاق هرتسوغ رئيس الكيان الصهيوني على أرضنا الغالية #الامارات بمناسبة #قمة_المناخ على ما تحتفون به على ما؟

أحقّا تبتغون به السلاما؟

أهذا الوغد يبغيكم إخاءاً

و يمطر أهلنا ناراً حُماما؟!!

أهذا الوغد يَنشدكم سلاماً

و يفرغ غيظه بالحقد جاما؟!!

على أطفال… pic.twitter.com/WApOpITQAi — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) December 1, 2023

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ هرتسوغ يهدف من خلال زيارته التي تتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ العالمي “COP 28” في الإمارات، إلى “حشد دعم دولي لإسرائيل”، في ظل تنديدات عالمية ومطالبات بوقف العدوان الإسرائيلي على غزّة.

معارض إماراتي يهاجم محمد بن زايد بعد استقباله رئيس إسرائيل

وتساءل “أحمد الشيبة النعيمي” في قصيدته التي نشرها على حسابه في موقع”إكس“-تويتر سابقاً- عما يرتجي الإماراتيون من استقبال مجرم الحرب هرتسوغ قائلا: “على ما تحتفون به على ما؟ .. أحقّا تبتغون به السلاما؟”

وأضاف في قصيدته :”أهذا الوغد يبغيكم إخاءاً ويمطر أهلنا ناراً حُماما؟!!

وعرج المعارض “النعيمي” في قصيدته على جرائم الكيان الإسرائيلي بحق أطفال غزة ونشره للموت الزؤام وإفراغ حقده عليهم “أهذا الوغد يَنشدكم سلاماً ويفرغ غيظه بالحقد جاما؟!!.. على أطفال غزة صار وحشاً قبيحاً ينشر الموت الزُآما.. فإما يترك الأطفال شِلواً وإما يتركونهمُ يتاما.”

وتابع المعارض الإماراتي مخاطبا محمد بن زايد بأبيات هجومية قال فيها: “وإما يحرقون الأخت موتاً فإن ماتت و إلا فالأياما .. بكفٍّ رأس طفل قد تدلّى وكفٌّ من حشا أمٍّ تراما.. فقوموا صافحوها إنَّ فيها بقايا من دمائهم إداما وغطّوه بأوسمة فذاذٍ كأنذل قائدٍ قاد اللئاما.”

كما وصف أحمد النعيمي رئيس دول الاحتلال “ببغيض الظل أينما حل وقام” وأن هذه القمة بوجوده “ليست قمة بل قاع ذل وقمامة” -كما قال –

وقال في ختام قصيدته: “أدام الله عاركم بضيف بغيض الظّل ما حلَّ وقاما.. فليست قمَّة إن صال فيها ولكن قاع ذل بل قمام.”

وتأتي زيارة رئيس الكيان المحتل إلى الإمارات بعد ثمانية أسابيع من اندلاع الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتتزامن مع إنهاء الهدنة السارية بينهما.

رئيس إسرائيل في الإمارات

وأرخت الحرب بظلالها على مؤتمر المناخ في دبي، إذ يطالب ناشطون بوقف دائم لإطلاق النار وبإنهاء الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة المستمرّ منذ 17 عامًا.

وأظهرت صور محمد بن زايد وهو يصافح هرتسوغ أمام أعلام لدولة الإمارات والكيان الإسرائيلي.

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وكان المكتب الإعلامي لرئيس الاحتلال قال في بيانٍ، الخميس، إن اسحق هرتسوغ طلب من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد “المساعدة في تحرير جميع الرهائن (الأسرى) الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة”.

وورد في البيان الإسرائيلي: “ناشد الرئيس صديقه، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استخدام كامل ثقله السياسي في دعم وتعجيل عودة الرهائن إلى بيوتهم”.

وطبّعت الإمارات علاقاتها مع الاحتلال عام 2020 ضمن “اتفاقات أبراهام” التي رعتها الولايات المتحدة وشملت أيضًا البحرين والمغرب والسودان.