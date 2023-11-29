وجها لوجه.. نائب بحريني يهاجم سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا على الهواء

وطن – في موقف لافت انسحب رئيس لجنة مناصرة فلسطين في مجلس النواب البحريني النائب محمد موسى البلوشي، بعد إلقائه كلمة نارية خلال حفل “اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، اعتراضاً على وجود كل من السفير الأمريكي والفرنسي والبريطاني في الحفل، وهم الذين دعمت بلادهم الحرب والإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.

ويصادف “اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” الـ29 من نوفمبر من كل عام، بموجب قرار من الجمعية العامة، ويشهد مقرها الرئيس في نيويورك عدداً من الفعاليات والاجتماعات.

وبحسب مقطع انتشر عبر السوشيال ميديا في البحرين، قال النائب محمد البلوشي الذي بدا متوشحاً بالكوفية الفلسطينية في كلمته، إن القضية الفلسطينية ليست قضية العرب وكل مسلم فحسب، بل هي قضية كل حر على وجه الأرض.

موقف مشرف للنائب البحريني محمد البلوشي

وأضاف النائب البحريني أن الانتهاكات التي نراها جميعاً من العدو الصهيوني بحق إخواننا في غزة هذه الأيام لم يسبق لها مثيل، بل تعد في تاريخ الجرائم الحربية من أشد أنواع الجرائم.

واستدرك أن العجب في هذا اللقاء التضامني هو وجود السفير الأمريكي والسفير الفرنسي والسفير البريطاني، من هذه الدول التي دعمت الكيان الصهيوني، ومستمرة في دعمه.

وتابع محمد البلوشي: “والمفارقة أنهم متضامنون الآن مع الشعب الفلسطيني”، واستشهد النائب البحريني بالمثل الذي يقول “يقتل القتيل ويمشي بجنازته”.

ليعم تصفيق حاد في القاعة تفاعلا مع حديثه، قبل أن يقول النائب البحريني: “في نهاية هذه الكلمة التي أمثل فيها نفسي وليس رئيس مجلس النواب، اسمحوا لي أن أنسحب من هذا الحفل اعتراضا على وجود السفراء الأمريكي والفرنسي والبريطاني”.

البحرين والتطبيع مع الاحتلال

وكان تقرير لوكالة “رويترز” سلط الضوء على ما وصفه بمحاولة دولة البحرين “السير على حبل سياسي مشدود” منذ اندلاع الحرب في غزة، بين السعي لتهدئة الغضب الشعبي تجاه جرائم الاحتلال التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين والحفاظ على اتفاقها مع إسرائيل.

وكان اتفاق التطبيع قد جلب القليل من الفوائد التجارية للبحرين، لكن المصادر والمحللين يقولون إن هناك مكاسب استراتيجية أخرى حققتها المنامة من التطبيع بحيث لا يمكن تعريضها للخطر، وفق التقرير.

6 مصادر مطلعة نقلت عنها “رويترز” أكدت أن البحرين لن تتخلى عن علاقاتها مع إسرائيل، على الرغم من أن البرلمان أصدر بيانا شديد اللهجة يشير إلى أن العلاقات مع إسرائيل في حالة تجميد.

وقال أحد المصادر إن البحرين تحاول الحفاظ على العلاقة مع إسرائيل وفي الوقت نفسه ضبط الرأي العام.