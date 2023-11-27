بالفيديو.. سفير السلطة الفلسطينية في الجبل الأسود يستدعي الشرطة لاعتقال نائبه.. ما علاقة حماس؟

وطن – في حادثة غريبة من نوعها وتخالف الأعراف الدولية استدعى السفير الفلسطيني بدولة الجبل الأسود “مونتينيغرو” ربيع الحنتولي، قوات الشرطة لإلقاء القبض على نائبه “هاني فرح البرغوثي” بتهمة أنه مؤيد لحماس، لكون السفارة المذكورة تتبع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك في مؤشر واضح إلى نزعة العداء التي تتخذها السلطة التابعة لمحمود عباس في معاداة المقاومة الفلسطينية، وبخاصة بعد الانتصارات التي حققتها على الكيان الإسرائيلي وفرض إرادتها عليه كما شهد العالم خلال الاسابيع الماضية.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لأحد مكاتب السفارة المطل على باحة، ويسمع صوت نائب السفير وهو يقول إن توظيفه تم بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقرر السفير كما يقول طلب سحب أوراقه من السفارة والعودة إلى الوطن.

وأتى بقوة شرطية إلى مكتبه لهذا الغرض، ويظهر مشهد السفير المذكور رفقة عدد من أفراد الشرطة وهم يصعدون إلى درج داخلي من باحات السفارة.

ويعاود نائب السفير قائلاً في خلفية الفيديو: “أنا في مكتبي الآن”، ولدى رؤيته لعناصر الشرطة قال لهم إن هذا الأمر ممنوع بالأعراف الديبلوماسية، أي أن تدخل الشرطة السفارة، وهنا هجم أحد عناصر الشرطة لاعتقاله ويظهر حالة عنف قد مورست عليه لاعتقاله رغماً عنه وتم اقتياده إلى السجن -وفق نشطاء-.

أسباب غير معروفة

وأثارت الحادثة حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ففي حين أكد البعض أن السبب وراء استدعاء السفير الفلسطيني لقوات الأمن لإلقاء القبض على نائبه هو انحيازه إلى حركة حماس بقطاع غزة، أشار آخرون إلى أن السبب يعود لخلافات وسوء تفاهم على حد قولهم، بين السفير الفلسطيني بالجبل الأسود ونائبه، دون الإفصاح عن تلك الأسباب.

وزارة الخارجية الفلسطينية تتدخل

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن وزارة الخارجية الفلسطينية قامت بتوجيه طلب استدعاء فوري لسفير فلسطين بالجبل الأسود ربيع الحنتولي.

وجاء فيه: “نتيجة للأحداث الأخيرة التي تمت داخل سفارة دولة فلسطين في الجبل الأسود وما سبقها من تداعيات وأحداث، قررنا استدعائك إلى مقر الوزارة خلال 48 ساعة، لمعالجة جذور تلك الأحداث ومخرجاتها، ومنع تكرارها، لما فيه إساءة بالغة للعمل الدبلوماسي الفلسطيني، خاصة في مثل هذه الظروف التي تعيشها القضية الفلسطينية من تهديد مباشر، وتحديداً ما يتعرض له قطاع غزة من تدمير وإبادة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من ترانسفير وضم”.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن وزارة الخارجية كلفت السفير المناوب في البعثة الفلسطينية لدى بروكسل عادل عطية، بالتوجه بشكل فوري إلى جمهورية الجبل الأسود لإدارة شؤون سفارة فلسطين ومتابعة أعمالها طيلة فترة غياب السفير ربيع الحنتولي.

و”هاني البرغوثي” هو الرجل الثاني بالسفارة الفلسطينية في الجبل الأسود وهو منسق سابق للشبيبة في جامعة بيرزيت، ورئيس مجلس الطلبة سابق، كما أنه أسير محرر.