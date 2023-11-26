فيديو احتراق سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي.. حقيقة المشاهد التي أثارت ضجة

وطن- ضجّت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو يزعم ناشروه أنهم يوثّق لحظات احتراق سفينة مملوكة لشركة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي، بعد استهدافها من قبل جماعة أنصار الله “الحوثي” اليمنية.

وبثّ ناشطون مقطع الفيديو، الذي يظهر نيران كثيفة مندلعة في سفينة قيل إنها “كالاندرا” المملوكة لشركة الشحن الإسرائيلية ZIM تحترق في المحيد الهندي.

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سفينة الحاويات «كالاندرا» المملوكة لشركة الشحن الإسرائيلية ZIM تحترق في المحيد الهندي (البحر العربي)

אוניית המכולות "Calandra", בבעלות חברת הספנות הישראלית צים, בוערת באוקיינוס ההודי (הים הערבי) pic.twitter.com/B8LFsyF5tK — ☬ال̯͡اش̯͡ت̯͡ر̯͡☬♕ 🪩 (@Mujahid1200) November 25, 2023

حقيقة الفيديو

لكن هذا الفيديو غير دقيق، فقد تبيّن أنه قديم ولا يخص السفينة الإسرائيلية التي استُهدفت مؤخرًا في المحيط الهندي.

وهذا الفيديو يعود لمايو / أيار عام 2021، ويظهر اشتعال سفينة بضائع كانت تحمل 25 طنًا من حمض النيتريك قبالة سواحل سريلانكا حينها.

وفي تفاصيل هذه الحادثة، كانت البحرية السريلانكية قد أكّدت أن السفينة التي تحمل اسم MV X-Press Pearl، تعرضت للاشتعال.

ورجحت أن الحريق نتج عن مواد كيميائية نُقلت على متن السفينة التي تم تحميلها في هزيرا بالهند، إذ تحمل السفينة التي ترفع علم سنغافورة 1486 حاوية، من ضمنها 25 طنًا من حمض النيتريك. وقد كانت تنتظر دخول ميناء في كولومبو قبل اشتعالها.

هجوم على سفينة بضائع إسرائيلية

وكان مسؤول دفاعي أميركي قد أكّد في وقت سابق، أن سفينة بضائع مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت إلى هجوم بطائرة مسيرة “يشتبه أنها إيرانية” في المحيط الهندي.

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وقال إن السفينة التي كانت ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة بدون طيار من طراز شاهد-136 أثناء وجودها في المياه الدولية.

ورفض المسؤول تقديم تفاصيل بشأن المعلومات الاستخبارية التي قيّم على أساسها الجيش الأميركي تورّط إيران في استهداف السفينة، مشيرًا إلى اشتباه السلطات الأميركية بالحرس الثوري في طهران.

جماعة الحوثي تستولي على سفينة إسرائيلية

وكانت جماعة الحوثي، قد أعلنت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى السواحل اليمنية، مشيرة إلى أن الحوثي ستستهدف أي سفن مُتعلقة بإسرائيل أو تحمل علم إسرائيل أو التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية.

ودعت جماعة الحوثي، دول العالم إلى سحب العاملين على هذه السفن وعدم التعامل معها، أو الاقتراب منها في البحر.